WM-Liveticker: Spanien will gegen Marokko Gruppensieg einfahren

Viel Spannung in Gruppe B! Vor dem letzten Spieltag haben Portugal, Spanien und der Iran noch die Chance, aus eigener Kraft in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Auf das spektakuläre 3:3 im direkten Duell ließen die beiden Favoriten am zweiten Spieltag knappe 1:0-Siege folgen, daher liegen beide Teams mit gleicher Tor- und Punktzahl auf den ersten beiden Plätzen. Der Iran wartet mit drei Punkten in Lauerstellung dahinter, Marokko ist nach zwei Niederlagen bereits ausgeschieden. Für Spanien und Portugal ist klar: Ein Unentschieden reicht fürs Weiterkommen, ein Sieg verschafft gute Chancen auf den Gruppensieg. Der Iran wäre mit einem Sieg über den Europameister (Um 20 Uhr in Saransk, hier im SPORTBUZZER-Liveticker) ebenfalls weiter, bei einem Unentschieden aber auf eine Niederlage Spaniens (mit zwei Toren) angewiesen.