WM-Liveticker: Tunesien gegen England

Die Hoffnung ist groß auf der Insel, dass England endlich wieder ein gutes Turnier spielt. Ich sag’ hier doch nicht, dass mir das Viertelfinale oder das Halbfinale reicht. Da würde ich lügen. Ich will die WM gewinnen“, sagte er der dpa vor dem WM-Auftakt der „Three Lions“ gegen Tunesien in Wolgograd (20 Uhr; so könnt ihr es sehen!). Die Nordafrikaner wollen hingegen den ersten Sieg bei einer WM seit 40 Jahren. „Ich denke, dass wir gegen die Großen bestehen können“, sagte Verteidiger Ali Maaloul nach dem 2:2 gegen Portugal und dem 0:1 gegen Spanien den Tests vor dem Turnier.