WM-Liveticker: Uruguay fordert Frankreich

Nach dem spektakulären 4:3-Achtelfinalerfolg über Argentinien scheint der Bann gebrochen: Gegen Uruguay will das französische Starensemble nun erneut seiner Favoritenrolle gerecht werden und möglichst etwas souveräner als gegen Argentinien in die Vorschlussrunde einziehen. Die Südamerikaner bangen vor Beginn der Partie um 16 Uhr in Nischni Nowgorod (so seht ihr das Spiel im TV) noch um den Einsatz von Superstar Edinson Cavani. Der Stürmer von Paris Saint-Germain zog sich beim Achtelfinalerfolg über Portugal einen Bluterguss in der Wade zu - zuvor schoss er sein Team mit einem Doppelpack zum Sieg.