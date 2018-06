WM-Liveticker: Uruguay will gegen Saudi-Arabien nachlegen

Nach dem knappen Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Ägypten will Gruppenfavorit Uruguay gegen Saudi-Arabien das Finale der Gruppe A gegen Russland am letzten Spieltag perfekt machen. Schon gestern legten die Russen nach dem 5:0-Kantersieg im Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien ein 3:1 gegen Ägypten nach und stehen bereits mit einem Bein im Achtelfinale. Im vierten Spiel der Gastgebergruppe am Mittwochnachmittag um 17:00 in Rostow am Don könnten die Südamerikaner nachziehen und mit einem Sieg das WM-Aus von Saudi-Arabien und Ägypten besiegeln.