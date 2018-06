WM: Panama gegen Tunesien live im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Gruppe G wie „Great Britain“ oder wie „Gefühl“ – nie wurde in der WM-Geschichte ein 1:6-Ehrentreffer stürmischer gefeiert als das Tor von Panamas Abwehrspieler Felipe Baloy (37) im Spiel gegen England. Die Fans der „Canaleros“, wie das Team vom Panama-Kanal genannt wird, rasteten in Nischni Nowgorod förmlich aus. Ein Farbtupfer bei dieser Weltmeisterschaft.

Während der Weltmeister von 1966 aus England im Parallelspiel gegen Belgien um den Gruppensieg spielt, heißt es für die Mannschaft aus der Concacaf-Gruppe in der Partie Panama gegen Tunesien am Donnerstag (20 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) „Adios Mundial“ – auf Wiedersehen, Weltmeisterschaft. Ähnlich wie die 1998 von Fans aus aller Welt gefeierten „Reggae Boys“ aus Jamaika könnten sich auch die Mittelamerikaner mit einem Sieg gegen die ebenfalls nach zwei Partien ausgeschiedenen „Adler von Karthago“ aus Tunesien verabschieden.

Tunesiens Coach Nabil Maaloul (55) kündigte am Mittwoch in der Pressekonferenz eine umfassende Spielerrotation an: „Wir werden einigen Spielern, die noch nicht so viel gespielt haben, die Chance geben, beim letzten Spiel dabei zu sein.“