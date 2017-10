WM-Playoff-Auslosung: Alle Spiele - Italien muss gegen Schweden ran

Neben der deutschen Nationalmannschaft haben Frankreich, Portugal, Serbien, Polen, England, Spanien, Belgien und Island ihr Ticket für die WM in Russland bereits sicher. Für die acht besten Gruppenzweiten aus der WM-Qualifikation heißt es jetzt: Nachsitzen in den Playoffs. Am Dienstag wurden die Begegnungen ausgelost.

Die Playoff-Spiele im Überblick:

Etwas ungewohnt in den Playoffs ist die Präsenz Italiens. Der 18-fache WM-Teilnehmer musste sich in Gruppe G mit Rang zwei hinter Spanien zufriedengeben. Schon für Frankreich 1998 qualifizierten sich die „Azzurri“ über die Playoffs. Damals setzte man sich mit 2:1 in zwei Spielen gegen Russland knapp durch.

Kroatien sicherte sich erst am letzten Spieltag in Gruppe I hinter Island den zweiten Platz. Im direkten Duell gab es ein 2:0 in Kiew gegen die Ukraine. Der WM-Dritte von 1998 kennt die Konstellation in den Playoffs bestens. Schon 1998 und 2014 sowie zwei Mal zu Europameisterschaften mussten die Kroaten jeweils eine Sonderschicht einlegen.

Dänemark mit Top-Torjäger Christian Eriksen von Tottenham Hotspur (acht Quali-Tore) nahm zuletzt 2010 an einer WM-Endrunde teil. In die Playoffs musste der Europameister von 1992 nur in der EM-Qualifikation 2000 und 2016.

Ebenfalls noch nie in den WM-Playoffs standen Nordirland, der Tabellenzweite der Deutschland-Gruppe C, und Schweden. Die Skandinavier erlebten lediglich im Rennen um die EURO 2016 ein dramatisches Finale gegen den Nachbarn aus Dänemark (2:1 / 2:2).