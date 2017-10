WM-Quali kompakt: Türkei und Österreich raus - Spanien direkt qualifiziert

Anzeige

Island steht vor seiner ersten Teilnahme bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Mit dem überraschend deutlichen 3:0 (2:0) in der Türkei am Freitagabend in Eskisehir übernahmen die Nordeuropäer die Führung in der Gruppe I und machten einen großen Schritt zur Endrunde 2018 in Russland. Vor dem Quali-Abschluss am Montag gegen den Tabellenletzten Kosovo in Reykjavik haben die Isländer zwei Punkte Vorsprung auf Kroatien.

Die Kroaten kamen in Rijeka gegen Finnland nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und müssen am Montag zu den punktgleichen Ukrainern nach Kiew. Die Ukraine wahrte ihre Chance durch ein 2:0 (0:0) gegen den Kosovo. Die Türken haben durch die Niederlage gegen Island ihr WM-Ticket verpasst.

Spanien direkt qualifiziert - Österreich raus

Spanien hat sich als zehnte Mannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Der Weltmeister von 2010 kam am Freitagabend in Alicante zu einem sicheren 3:0 (3:0) gegen Albanien und führt einen Spieltag vor Ende der Qualifikation die Gruppe G mit 25 Punkten an. Italien musste sich in Turin mit einem 1:1 (1:0) gegen Mazedonien zufriedengeben und hat vor dem Quali-Abschluss einen Rückstand von fünf Zählern. Die Azzurri haben immerhin als Tabellenzweiter bereits die Playoffs erreicht.

Serbien verpasst die vorzeitige Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland. Die Mannschaft von Trainer Slavoljub Muslin unterlag Österreich nach einer 1:0-Führung in Wien noch mit 2:3 (1:0). Die Serben bleiben in Gruppe D mit 18 Punkten zwar weiterhin Spitzenreiter, allerdings liegt Wales auf Rang zwei nur noch einen Zähler dahinter. Die Waliser hatten am Freitag 1:0 (0:0) in Georgien gewonnen. Auch Irland (16) hat als Dritter noch die Chance auf den Gruppensieg. Österreich ist als Tabellenvierter bereits ausgeschieden.

