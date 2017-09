WM-Qualifikation: Deutschland gegen Norwegen im Liveticker

WM-Titelverteidiger Deutschland könnte am Montag (20.45 Uhr/RTL) das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland lösen. Bei einem Heimsieg in Stuttgart gegen Norwegen und einem gleichzeitigen Punktverlust des Tabellenzweiten Nordirland im Heimspiel gegen Tschechien wäre dem deutschen Team der Gruppensieg bereits am drittletzten Spieltag der WM-Qualifikation sicher.