WM-Qualifikation: Diese Nationen müssen noch zittern

Diese Nationen müssen bangen: Nach aktuellem Stand wären mit Europameister Portugal (drei Punkte hinter Tabellenführer Schweiz), Vize-Weltmeister Argentinien (Tabellenfünfter), Italien (Tabellenzweiter) und den Niederlanden (Tabellendritter) vier Top-Nationen nicht direkt qualifiziert. Dem europäischen Verband stehen insgesamt 14 Startplätze für die WM zu, wobei einer fix an Russland vergeben ist. Neun Plätze gehen an die Gruppensieger, die restlichen vier werden in den Play-offs unter den besten acht Gruppenzweiten ausgespielt. Während Portugal um Superstar Ronaldo und der viermalige Champion Italien zumindest die Relegation sicher haben sollten, müssen Argentinien und vor allem die Niederlande selbst darum bangen. Das anstehende Heimspiel gegen Venezuela müssen die Argentinier um Lionel Messi und Co. dringend gewinnen. Vor allem für Italien ist nach der 0:3-Pleite in Spanien „die WM in Gefahr“, wie die „Corriere dello Sport“ befürchtet. Dem vierfachen Weltmeister droht nach der Demütigung die erste Nichtteilnahme seit 1958. Auch die US-Fußballer, die seit November 2016 nicht mehr vom ehemaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann betreut werden, stecken in Not. Ihnen droht ein Scheitern in der Ausscheidung von Nord- und Mittelamerika.„Eine Riesenenttäuschung“, nannte Bruce Arena, Klinsmanns Nachfolger, das 0:2 gegen Costa Rica. „Es wird ein Kampf, unter die ersten vier Nationen zu kommen“, erklärte der Coach des Teams. Aktuell ist die USA Dritter, knapp vor Honduras und Panama.