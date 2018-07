WM-Tabelle: Alle 32 Teams im Ranking - So schlecht ist Deutschland wirklich

So viele Eigentore wie noch nie, so viele Elfmeter wie noch nie – diese WM ist eine der Kuriositäten. Da verwundert es nicht, dass auch die Top-Teams des bisherigen Turnierverlaufs nicht immer die sind, die man dort erwartet hätte. Überträgt man die Ergebnisse aus der Gruppenphase auf ein Gesamtranking und ordnet nach Punkten und Torverhältnis, landet mit Belgien, Kroatien und Uruguay (alle neun Punkte) ein Überraschungs-Trio ganz oben. Vor allem Kroatien - in einer Gruppe mit Vizeweltmeister Argentinien, Nigeria und Island – beeindruckte mit einer makellosen Bilanz und überragenden Auftritten.