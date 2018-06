Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland veranstaltet der SPORTBUZZER ein großes WM-Tippspiel . Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Neben attraktiven regionalen Preisen ( siehe unten ) gibt es auch einen Gewinn, den Du nirgends kaufen kannst: Der Sieger begleitet Sky-Kommentator Wolff Fuss bei einem Bundesliga-Spiel in der neuen Saison und bekommt als sein Assistent (oder seine Assistentin) Insider-Einblicke, wie es hinter den Kulissen einer Liveübertragung aussieht. Wer das nicht selbst machen möchte, kann den Preis natürlich auch verschenken. Die Anreise innerhalb Deutschlands zahlt der Sportbuzzer.

Wolff Fuss tippt natürlich auch mit und ist als Wolff_Fuss in den Rankings zu finden. Selbst, wenn Du am Ende nicht auf Platz eins landen solltest: Du kannst jederzeit überprüfen, ob Du mehr von Fußball verstehst als Wolff Fuss. :-)

Du wohnst in einer dieser Regionen?

Dann klicke auf den entsprechenden Button und sieh Dir an, welche Preise dort ausgelobt sind. Dort kannst Du Dich auch direkt anmelden und lostippen. Den Tag mit Wolff Fuss gibt es zusätzlich. Wenn Du also der beste Tipper in Deiner Region UND deutschlandweit bist, bekommst Du den Sachpreis UND begleitest den Sky-Kommentator.

