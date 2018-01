WM-Traum geplatzt: Marcel Halstenberg erleidet Kreuzbandriss

Bittere Diagnose für Marcel Halstenberg. Der aus Laatzen stammende Profi in den Diensten von RB Leipzig hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen und fällt mehrere Monate aus. Die Folge: Der 26-Jährige muss seinen Traum von der Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft in diesem Sommer begraben.

Der frühere 96-Jugendspieler hatte sich am Dienstag beim Training von RB Leipzig unter Ausschluss der Öffentlichkeit das linke Knie verdreht. Der Linksverteidiger werde zeitnah operiert, teilte der Verein am Mittwoch mit. im November 2017 hatte der 26-Jährige sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Er galt als einer der Kandidaten von Bundestrainer Joachim Löw bei der WM.