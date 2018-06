WM-Traum geplatzt: Spanien macht sich lächerlich

Man kann es verrückt nennen. Oder kühn. Aus manchem Blickwinkel vielleicht auch konsequent. Man kann eigentlich alle im Duden verfügbaren Adjektive auf den Tisch schütten und ein Wort wahllos herauspicken – in der Konsequenz kommt man immer zum gleichen Schluss: Spanien hat sich am Mittwochmittag im Handstreich aller Titelchancen beraubt. Durch die Freistellung von Nationaltrainer Julen Lopetegui zwei Tage, bevor die „Selección“ mit dem Prestigeduell gegen Portugal in die WM startet, wirbelte die Verbandsspitze alles durcheinander, was es durcheinanderzuwirbeln gab. Der Spielerrat meuterte offenbar sogar gegen die Entscheidung, ändern konnte er sie nicht mehr. Die Folge: Das „Wir“ ist weg. Und ohne Teamspirit geht während einer WM eigentlich nichts.