Die WM der Traum-Tore: Welcher Treffer war bisher der schönste?

Raffinierte Schlenzer mit dem Außenrist, atemberaubende Griffe in die Technik-Trickkiste oder ein Knall mit purer Wucht ins Glück: In Sachen Traum-Tore wurde bei der WM bisher nicht gespart. Doch welcher Treffer hat Euch bisher am besten gefallen? Der Hammer von Frankreichs Benjamin Pavard gegen Argentinien? Das in Ausführung und Umsetzung anspruchsvolle Tor-Spektakel des Portugiesen Ricardo Quaresma, bei dem nicht nur den Iranern, sondern wohl auch dem Ball schwindelig wurde? Oder doch das einzige deutsche WM-Highlight: Der Freistoß von Toni Kroos in der Nachspielzeit gegen Schweden?