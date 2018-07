WM-Viertelfinale: Belgien gegen Brasilien im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und im Ticker: Belgiens Star-Ensemble will auch Brasilien und Neymar stoppen – so könnt Ihr das Spiel sehen!

Es ist so etwas wie das vorweg genommene Finale dieser WM! Die Partie Brasilien gegen Belgien am Freitag (20 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) in Kasan ist das Duell zweier Mannschaften, die bei dieser Weltmeisterschaft permanent im Fokus standen.

Das sind die größten Stärken der acht Viertelfinalisten: Der Franzose Kylian Mbappé und Englands Heilsbringer Harry Kane gehören zu den großen Stars der WM 2018. Doch wie sieht es bei den anderen Nationen mit Stars und Stärken aus? Klickt euch durch die Galerie! © imago/Contrast/Montage Uruguay – mit Bollwerk Godin und Gimenez : Uruguay ist mehr als das Sturmduo Luis Suarez und Edinson Cavani. Den Erfolg bringt vor allem die starke Defensive um Kapitän Diego Godin und José Gimenez. Das Duo im Abwehrbollwerk gewinnt über 70 Prozent seiner Zweikämpfe und harmoniert perfekt. Kein Wunder: Beide spielen gemeinsam bei Atlético Madrid. © Getty Images Frankeich – mit dem rasenden Wunderkind Mbappé: Klar, Frankreich hat viele herausragende Spieler – aber einer toppt sie alle: Im Achtelfinale erzielte Kylian Mbappé als zweitjüngster Spieler einen Doppelpack bei der WM. Dabei sprintete er mit unglaublichen 38 km/h – mit Ball. Da gratulierte sogar Brasilien-Legende Pelé. Gibt es bald Glückwünsche zum WM-Titel? © Getty Images England – mit Heilsbringern Southgate und Kane: Als „Southgates Löwen“, die nach 22 Jahren des Schmerzes endlich ein Elfmeterschießen gewannen, feierte die englische Presse ihr Team. Trainer Gareth Southgate hat die junge Truppe zu einem Topteam geformt, das plötzlich sogar vom Punkt trifft und mit Harry Kane (sechs Treffer) den Toptorjäger der WM stellt. © Getty Images Belgien – mit der Gier nach Toren: 3:0 gegen Panama, 5:2 gegen Tunesien, 1:0 gegen England – und dann die unglaubliche Aufholjagd beim 3:2 gegen Japan. Belgiens Offensive ist gefürchtet, die Torgier des Teams groß. Genau wie das Selbstbewusstsein. Über Gegner Brasilien sagt Vincent Kompany: „Wir haben keine Angst.“ © Getty Images Brasilien – mit Topdefensive: Bei Brasilien dreht sich alles um Superstar Neymar? Nicht im Jahr 2018. Coutinho war der entscheidende Mann in der Vorrunde, Willian im Achtelfinale. Und: Brasilien spielt plötzlich teamorientierten Ergebnisfußball mit einer Topdefensive. © Getty Images Kroatien – mit einem Traumduo : Sind sind Taktgeber, Vorbereiter, Torschützen, Kämpfer: Luka Modric und Ivan Rakitic dominieren das kroatische Spiel wie kein anderes Duo. Ohne die beiden ist das Team verloren. © Getty Images Schweden ohne Ibrahimovic – mit Kollektiv: „Eine WM ohne Zlatan ist keine WM“, tönte der nicht berücksichtigte Superstar Ibrahimovic. Von wegen! Der Star ist jetzt die Mannschaft. Kein Spieler ist auf Weltklasseniveau, und doch steht Deutschlands Gruppengegner unter den letzten acht. Weil das Team zusammenhält. © Getty Images Russland – mit dem Volk im Rücken: Blamage und Vorrunden-Aus erwartet, Sommermärchen bekommen: Mit Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen löste die „Sbornaja“ eine Euphorie im Land aus, die das Team bis ins Viertelfinale trug. Jetzt träumt Russland vom WM-Finale. © Getty Images

Brasilien tat dies aufgrund seines wankelmütigen Superstars Neymar, Belgien dank seiner unglaublichen „Nehmerqualitäten“ im Achtelfinale gegen Japan – 3:2 nach 0:2-Rückstand! Der Blick auf die Kader beider Kontrahenten zeigt den puren Luxus. Brasilien kommt laut dem Portal Transfermarkt.de auf einen Kaderwert von 981 Millionen Euro. Die „Selecao“ stellt damit nach Frankreich (1 Milliarde Euro) das teuerste Star-Ensemble der WM. Belgien liegt mit „nur“ 754 Mio. Euro auf Rang vier der wertvollsten Mannschaften des Turniers, hinter den „Three Lions“ aus England (874 Mio. Euro).

Jan Vertonghen (im Hintergrund) köpft den Ball von der Strafraumkante ins Tor. © AP Photo/Rebecca Blackwell

Die Mannschaft des spanischen Nationaltrainers Roberto Martínez (44) steht für Konterspiel in Perfektion. Das 3:2-Siegtor von Nacer Chadli in der Nachspielzeit gegen Japan war der Zeitung Fußball BILD am Mittwoch ein Poster wert. Etwas mehr als 12 Sekunden benötigten die Belgier, um nach Abwurf von Torhüter Thibaut Courtois bis zum Einschuss von Chadli den Ball über das gesamte Spielfeld zu bringen. „Unsere aktuelle Mannschaft ist brillant“, schwärmt Belgien-Legende Jean-Marie Pfaff (64), „wir sind so gut besetzt, dass wir zwei starke Teams haben.“ Die XXL-Rotation beim letzten Gruppenspiel gegen England (1:0) mit acht Umbesetzungen tat dem Team gegen Japan jedoch nicht gut. Martínez wird laut fifa.com auf zwei Positionen umstellen: Für Yannick Carrasco könnte Chadli in die Startelf rücken, für Marouane Fellaini dürfte Dries Mertens ein Kandidat für die Anfangsformation sein.

„Wir haben im Viertelfinale gegen Brasilien eine gute Chance“, glaubt Pfaff an den ersten Halbfinal-Einzug der „Roten Teufel“ seit 1986 – damals spielte der legendäre Torhüter vom FC Bayern München in Mexiko selbst mit. Brasilien leidet bei dieser WM. Nicht nur, weil der Rekord-Weltmeister mit aller Verbissenheit die Schmach der Heim-WM von 2014 wettmachen will. Die Brasilianer leiden auch unter den Launen ihres Superstars Neymar (26). Geniale Zuspiele und Tore stehen beim teuersten Spieler der Welt immer wieder im Kontrast zu Schwalben und anderen theatralischen Einlagen. Für Brasiliens Stürmerlegende und Weltmeister Ronaldo (41) ist diese Kritik an Neymar nicht nachvollziehbar. „Das ist albern“, erklärte Ronaldo vor der Partie. Sein einstiger Stürmerkollege Rivaldo wurde da schon wesentlich deutlicher: „Spiel so, wie du immer spielst, und scher' dich einen Dreck um die Kommentare aus anderen Ländern“, riet der Weltmeister von 2002 dem Zauberlehrling.

Belgien will Brasilien nicht auf Neymar und seine Spielchen reduziert wissen. „Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, bin ich auf der falschen Spur“, erklärte Belgiens Abwehrchef Vincent Kompany (32) in der abschließenden Pressekonferenz zum Spiel. „Für mich ist er kein Schauspieler, in Zukunft wird er der beste Spieler der Welt sein“, gibt es auch für Belgiens Sturmtank Romelu Lukaku (25) keine Frage nach der spielerischen Klasse des gescholtenen Brasilianers. Für den Stürmer von Manchester United geht es gegen die favorisierten Südamerikaner nur über das Kollektiv: „Unser Teamgeist ist unsere beste Tugend.“

Diese Fußball-Stars analysieren die WM Die Fußball-Idole Carlos Valderrama, Bixente Lizarazu und Frank Lampard (v.l.) arbeiten für verschiedene TV-Sender während der WM in Russland. © Imago-Montage Lothar Matthäus: Er weiß, wovon er redet. Der Weltmeister von 1990 hat sein Profil seit 2012 als Experte bei Sky geschärft. Bei der WM ist Lothar für den US-Sender FOX im Einsatz. Er sparte nach dem deutschen WM-Aus nicht mit Kritik an Joachim Löw: „Er hat das Leistungsprinzip außer Acht gelassen.“ © imago/ITAR-TASS Gary Lineker: Der WM-Torschützenkönig von 1986 aus England ist bereits seit 1999 Frontmann bei BBC Sport. Beim Spiel Deutschland - Schweden (2:1) korrigierte er sogar seinen legendären Spruch: „Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer rennen 82 Minuten dem Ball hinterher, und Deutschland kriegt einen Spieler vom Platz gestellt. Also jagen 21 Männer für 13 Minuten dem Ball hinterher, und am Ende gewinnen irgendwie verdammt noch mal die Deutschen.“ © imago/Colorsport Ronaldo: Er schoss Brasilien 2002 gegen Deutschland zum fünften WM-Titel - und ist heute für den brasilianischen Sender Globo am Mikrofon. © imago sportfotodienst Carlos Valderrama: Kolumbiens Fußballidol (m.) arbeitet während der WM für den russischen Nachrichtensender Russia Today (RT). Für seine Frisur gilt jedoch eher „Yesterday“... © imago/Kyodo News Bixente Lizarazu: Der französische Weltmeister von 1998 kommentiert die WM an der Seite von Top-Reportern wie Grégoire Margotton für den Sender TF1. © imago sportfotodienst Flemming Povlsen: Der legendäre BVB-Stürmer kommentiert die WM für den dänischen Sender DR. © imago/Lars Moeller Grande Nation, grandes expertes: Frankreichs Weltmeister Robert Pires (l.) und Trainerlegende Arsene Wenger sind während der WM beim Sender beIN Sports zu sehen. © imago/PanoramiC Rio Ferdinand: Der kantige Innenverteidiger lief für England bei zwei Weltmeisterschaften (2002, 2006) auf. Big Rio sah nun bei BBC mit Blick auf die ,,Three Lions” klar: ,,Nur in meiner Ära gab es mit David Beckham und Michael Owen zwei Spieler, die im Nationaltrikot genauso stark waren wie im Verein – wenn nicht sogar besser.“ Ein Kompliment für Kane und Co. war das sicher nicht... © imago/Action Plus Karl-Heinz Riedle: Der Weltmeister von 1990, hier mit Moderator Matthias Opdenhövel, sammelte bei vielen TV-Auftritten Erfahrung. Zur WM analysiert Air Riedle für den katarischen Sender beIN Sports. Diego Forlán: Der ehemalige Rekord-Torschütze Uruguays und WM-Vierte von 2010 ist inzwischen in seinem Heimatland Experte beim Sender Teledoce. © imago/ITAR-TASS Frank Lampard: ,,Lamps” erzielte 2010 im WM-Achtelfinale gegen Deutschland (1:4) das unvergessene, reguläre Tor zum vermeintlichen 2:2 für England – und ist heute für BBC im Einsatz. © imago/Action Plus Pierre Littbarski: Der Weltmeister von 1990 ließ seine Karriere in Japan ausklingen - und genießt dort bis heute ungebrochene Beliebtheit. Litti beobachtet die WM für den Sender Fuji TV. Roy Keane: Der Ire nahm schon als Spieler kein Blatt vor den Mund. Für den britischen Sender ITV schaut das einstige Raubein mit nicht minder legendären Ex-Profis wie Ryan Giggs oder Patrice Evra auf die WM-Spiele 2018. © imago/Sportimage Dietmar Hamann: Der Vize-Weltmeister von 2002 ist als Experte beim irischen Sender RTE. Die deutsche Blamage bei der WM kommentierte der 59-fache Nationalspieler so: „Zur Verlängerung des zuvor ohnehin bis 2020 gültigen Vertrages von Joachim Löw kurz vor der WM bis 2022 fehlen mir die Worte.“ © imago/Lackovic Henrik Larsson: Hättet Ihr ihn erkannt? Der WM-Dritte von 1994 mit Schweden, Legende bei Celtic Glasgow, arbeitet zur Weltmeisterschaft für ITV. © imago/Action Plus Peter Schmeichel... ist immer noch ganz nah dran! Dänemarks Europameister fieberte am 1. Juli 2018 mit „Danish Dynamite“ und seinem Sohn Kasper live und für den russischen Sender Russia Today (RT) im Elfer-Drama gegen Kroatien mit. © imago/Ritzau Scanpix Gary Neville: Der einstige Außenverteidiger, hier im Fußballtempel von Wembley, war für England für drei Weltmeisterschaften nominiert. Sein Jubel im ITV-Studio nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien bei der WM 2018 wurde im Netz zum Klick-Hit. © imago/Sportimage José Mourinho: „The Special One“ (l.), hier mit Ron Atkinson, ist bei der WM beim russischen Nachrichtensender Russia Today (RT) zu sehen. © imago/Sportimage Zlatan Ibrahimovic: Ja, er darf natürlich auch! 2015 übte der Schweden-Exzentriker schon den Sturm aufs Eurosport-Pult, 2018 schießt er bei beIN Sports (Katar) gegen seine Ex-Kollegen. „Nach Meinung der schwedischen Presse sind sie besser ohne mich, also glaube ich es ihnen auch." © imago/Kamerapress

Wie sehe ich Brasilien gegen Belgien live im TV?

Das ZDF zeigt die Partie Brasilien gegen Belgien am Freitag ab 20 Uhr live. Reporter in Kasan ist Béla Rethy. Als Experte bei Oliver Welke im Baden-Badener Studio: Vize-Weltmeister Oliver Kahn.

Gibt es Brasilien gegen Belgien auch bei Sky?

Ja! Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Belgien gegen Brasilien am Freitag ab 20 Uhr – live und in UHD. Reporter aller bei Sky übertragenen WM-Spiele bei Sky ist Wolff-Christoph Fuss.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt Brasilien gegen Belgien ab 20 Uhr auf seiner Homepage oder in der Mediathek im kostenlosen Livestream.

