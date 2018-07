WM-Viertelfinale: Schweden gegen England im TV, Live-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Die „Three Lions“ beendeten mit dem Achtelfinal-Erfolg gegen Kolumbien (5:4 n.E.) gleich zwei schwarze Serien: Erstmals in ihrer WM-Geschichte gewannen sie ein Elfmeterschießen, erstmals seit 2006 zogen sie wieder in ein Viertelfinale ein. Die Partie Schweden gegen England am Samstag (16 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Samara könnte gerade für junge englische Fußballfans eine nie gekannte Konstellation bringen. Bei einem Sieg gegen Deutschlands Gruppengegner Schweden wäre England erstmals seit 28 Jahren wieder in einem WM-Halbfinale. 1990 scheiterte man in einem epischen Elfmeterdrama in Turin an der DFB-Auswahl. Das letzte Halbfinale in der Verbandsgeschichte der englischen FA gab es 1996, bei der Heim-Europameisterschaft – mit dem gleichen Ende. Die deutsche Mannschaft sicherte sich nach Elfmeterschießen gegen England das Finale von Wembley.

Danny ROSE (li., ENG) und John STONES (ENG) jubeln nach dem gewonnenen Elfmeterschießen. Argentiniens Idol Diego Armando Maradona hatte dafür nur Kritik übrig. ©

Pechvogel auf englischer Seite war damals der heutige Nationalcoach Gareth Southgate. Die handgeschriebenen Dankesbriefe an die Fans, die Southgate trotz des Elfer-Traumas 1996 unterstützten, hat die britische Zeitung Daily Mail am Freitag veröffentlicht – nach 22 Jahren! Der 47-Jährige hat als Coach in der Zwischenzeit gegen sein eigenes Trauma erfolgreich angekämpft. Immer wieder ließ er Elfmeter trainieren, engagierte Sportpsychologen und Berater. Mit dem Halbfinaleinzug könnte der 57-fache englische Nationalspieler für eine vorläufige Krönung seiner Ära als Coach sorgen. Southgate hatte das Team 2016 übernommen, nachdem sein Vorgänger Sam Allardyce nach nur einem Spiel wegen Indiskretionen gefeuert worden war. Southgate weiß nach den für das englische Team schwierigen letzten Jahren um die Gelegenheit, die sich mit einem Erfolg gegen Schweden bietet. „Es ist eine großartige Chance für uns und ich denke, obwohl die meisten Spieler in meiner Mannschaft in zwei Jahren noch besser werden können, wird es diese Gelegenheit für England so schnell nicht wieder geben“, sagte Southgate der BBC. „Bis auf Harry Kane kommt das Team ohne große Stars aus. Trainer Gareth Southgate hat es verstanden, seiner Mannschaft ein modernes Spielsystem mitzugeben. Schnell, direkt, über die Außen – England ist nicht so berechenbar wie bei vergangenen Turnieren“, schrieb Die Welt am Freitag über die Stärken der „Three Lions“.

Schwedens letzter Erfolg bei einer Weltmeisterschaft liegt fast so lange zurück wie der des Gegners. 1994 schafften es Henrik Larsson, Martin Dahlin und Co. bei der WM in den USA bis ins Halbfinale, wo sie mit 0:1 am späteren Titelträger Brasilien scheiterten. Platz drei war für die Skandinavier am Ende dennoch der größte Erfolg seit dem WM-Finale von 1958 im eigenen Land. Bei den letzten beiden Endrunden 2010 und 2014 war Schweden trotz Superstar Zlatan Ibrahimovic – jetzt TV-Experte für einen Sportsender aus Katar – nicht für die WM qualifiziert. Für Nationaltrainer Janne Andersson (55) und sein Team wirkte sich der Abschied des Exzentrikers nach der Euro 2016 nur positiv aus. Die Mannschaft um Leipzig-Star Emil Forsberg (26) ist eine eingeschworene Einheit – und sie hatte einen mehr als schwierigen Weg in dieses Viertelfinale.

Schweden wurde in einer kniffligen Quali-Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien Zweiter und schaltete Italien in den Play-off-Spielen aus. Bei der WM in Russland schienen die Blau-Gelben nach dem Last-Minute-Knock-out gegen Deutschland (1:2) außen vor. Ein 3:0 gegen Mexiko im letzten Gruppenspiel und Deutschlands sensationelle Pleite gegen Südkorea (0:2) hievten Schweden jedoch auf Platz eins in Gruppe F. Das 1:0 gegen die Schweiz im Achtelfinale war dann – wie gegen Südkorea zum Start – Ergebnisfußball pur. „Wir haben großen Respekt vor Schweden“, will sich England-Coach Gareth Southgate erst gar nicht die Favoritenrolle aufdrängen lassen, „sie haben ein echtes Team und sie wurden in der Vergangenheit oft unterschätzt. Sie sind älter, und sie haben mehr Turniererfahrung als unsere Spieler.“ Schwedens Mittelfeldroutinier und England-Profi Sebastian Larsson (33) reichte die Favoritenrolle im Interview mit Fifa TV an den Weltmeister von 1966 weiter: „England hat aber auch seine eigenen Bürden zu tragen und den Druck. Ich denke, es wäre ein Fiasko für sie, würden sie jetzt gegen Schweden ausscheiden.“

Wie sehe ich Schweden gegen England live im TV?

Das Erste zeigt die Partie Schweden gegen England am Samstag ab 16 Uhr live. Reporter in Samara ist Tom Bartels.

Gibt es Schweden gegen England auch bei Sky?

Ja! Der Pay-TV-Sender Sky zeigt Schweden gegen England am Freitag ab 16 Uhr live und in UHD. Reporter aller 25 bei Sky übertragenen WM-Spiele bei Sky ist Wolff-Christoph Fuss.

Gibt es zu Schweden gegen England einen Livestream?

Ja. Das Erste zeigt die Partie Schweden gegen England ab 16 Uhr auf seiner Homepage, in der Sportschau-App und in der Mediathek im kostenlosen Livestream.

