Wohl kein BVB-Transfer: Everton hat Interesse an Michy Batshuayi

Fans von Borussia Dortmund haben Michy Batshuayi fest in ihr Herz geschlossen. Der belgische Mittelstürmer stürmte zwar nur ein halbes Jahr für den BVB, trat die schwierige Nachfolge von Pierre-Emerick Aubameyang aber mit Bravour an und erzielte in nur zehn Bundesliga-Spielen sieben Tore. Nicht wenige Fans der Borussen hofften zuletzt, dass der 24-Jährige auch in den kommenden Jahren im Signal Iduna Park stürmen würde, wie BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in Aussicht stellte - doch daraus wird offenbar nichts.