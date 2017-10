Wohlfühl-Oase Holstein Kiel

Anzeige

In der Regel beobachten vier, manchmal fünf Kiebitze das Vormittagstraining des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. An diesem Donnerstag sind es sogar acht. Dazu hat ein TV-Team seine Kamera am Seitenrand aufgebaut. Auf dem Nachbarplatz übt die U17 der Störche. Berührungsängste bestehen nicht.Vor der Arbeit werden die Profis angesprochen, es wird Erfolg gewünscht, an Geburtstagen den lokalen Helden schon mal ein Geschenk überreicht. Man kennt sich in kleinem Kreis. Vom medialen Hype der vergangenen Erfolgswochen keine Spur. Hier werkelt tatsächlich der Tabellenzweite des Bundesliga-Unterhauses intensiv an Taktik, Technik und Kondition? „Es gibt nur noch wenige Vereine, von denen man sagen kann, dass es dort familiär zugeht. In Kiel ist das jedoch der Fall“, hat Ex-KSV-Coach Karsten Neitzel unlängst in einem Interview mit dem Internetportal liga-zwei.de gesagt. Dazu zählt trotz aller professionellen Strukturen sicher auch die Atmosphäre im Trainingsalltag.

Dass auch dieses Szenario ein Detail des bislang so sensationellen Abschneidens des Aufsteigers ist, diese These würde Thomas Hoppe-Seyler sofort unterschreiben. Der 67-jährige Kieler ist seit seinem 14. Lebensjahr Holstein-Anhänger, gehört zur Vormittagstraining-Stammrunde und wird am Sonnabend wieder im fast ausverkauften Heimspiel gegen Bielefeld (Tickets gibt’s nur noch für Gäste-Fans) auf der Vortribüne sitzen. „Da war ich schon, als Holstein noch vor 300 Zuschauern in der Oberliga gespielt hat“, erinnert sich Hoppe-Seyler und formuliert spontan „Dankbarkeit für den aktuellen Höhenflug“ der Störche. „Dieses unglaublich technisch-taktische Training, das die Spieler nie langweilt“, lobt er Chefcoach Markus Anfang und dessen Stab: „Der Trainer tut alles, damit sich alle Spieler wichtig fühlen. Das ist die Hauptsache, dass die Chemie stimmt.“

Thomas Hoppe-Seyler ist Stammgast beim KSV-Training und bei den Holstein-Heimspielen. Der 67-jährige Kieler zeigt sich tief beeindruckt vom aktuellen Höhenflug der Störche. © Paesler

Früher habe er viel gemeckert, heute „weiß ich auch bei Rückständen, das kommt noch“, sagt der Hobby-Trainer. Die Mannschaft strahle totale Zuversicht aus, fast wie bei den Bayern in besten Zeiten. Und noch etwas ist Hoppe-Seyler positiv aufgefallen: „Dass die Spieler in der Regel den Verein in einer besseren Form verlassen, als sie gekommen sind.“ Beste Beispiele seien Mittelfeld-Routinier Dominic Peitz und Torjäger Marvin Ducksch.

Der 23-jährige Ducksch, nach seinem Dreierpack beim 5:3 in Heidenheim bundesweit gepriesen, spielt den verbalen Doppelpass. Erlebt er gerade die schönsten Momente seiner Karriere? „Ich befinde mich definitiv auf dem richtigen Weg. Ich habe mich sehr, sehr lange nicht mehr so wohlgefühlt wie hier. Und das Gefühl ist unabhängig von meinen acht Toren in dieser Saison. Ich habe den Spaß am Fußball wiedergewonnen. Das Wohlgefühl bezieht sich auf die Stadt, den Verein, das Trainerteam und die Jungs aus der Mannschaft.“ Seit seinem Aufstiegstor in Großaspach genießt der gebürtige Dortmunder Heldenstatus bei den Störche-Anhängern. Eine Welle der Sympathie, die dem Wahl-Kronshagener nach eigenen Worten in dieser Intensität bislang unbekannt war: „Ganz ehrlich, ich bekomme davon gar nicht soviel mit. Aber die Zuneigung der Fans ehrt mich natürlich total.“ Langsam nähere er sich seiner Top-Form, sagt Ducksch. „Dabei messe ich mich nicht an den Toren. Wichtig ist, als Stürmer vorne die Bälle zu behaupten, bei gegnerischem Ballbesitz als erster Anläufer der Mannschaft zu helfen. Denn ich bekomme von den Jungs die Bälle ja auch super serviert. Wir haben ein eingespieltes Team. Jeder kennt die Laufwege“. Teamspirit, Eingespieltheit – zwei zentrale Erfolgsformeln.

Beistand von prominenter Seite stärkt dem Leih-Stürmer des FC St. Pauli, der laut Vertrag nach dieser Saison wieder ans Millerntor zurückkehren muss, zusätzlich den Rücken. Mit BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang hat Ducksch regelmäßig Kontakt. „Ja, ’Auba’ und ich kennen uns aus gemeinsamen Zeiten bei Borussia. Der Kontakt ist nie abgerissen. Wir wünschen uns Glück vor den Spielen und gratulieren uns nach guten Leistungen. Ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich von ihm höre.“Da ist sie also doch noch, die große Fußball-Welt in der Kieler Wohlfühl-Oase.

