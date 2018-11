Wolff Fuss zur Bayern-Pleite gegen den BVB: "Die Konkurrenz hat aufgeholt"

Der FC Bayern rühmt sich für seine familiäre Atmosphäre. Allem Anschein nach zu Recht. Verdiente ehemalige Spieler finden immer ein Plätzchen oder Pöstchen im Verein. Legenden wie Franck Ribéry und Arjen Robben bekamen im Mai die Verträge um ein weiteres Jahr verlängert. Das gibt Standing Ovations auf jeder Jahreshauptversammlung. Beide waren über Jahre hinweg das Beste, was es auf den jeweiligen Positionen in der Bundesliga gab.

© The Sun

The Sun (England): "Paco Alcacer wird zum Sieger, genau wie Marco Reus." © The Sun

© The Guardian

The Guardian (England): "Paco Alcácer, glühender Held beim Dortmunder Thriller gegen Bayern." © The Guardian

Dass Ribéry noch immer zu großen Leistungen fähig ist, hat er am Samstag bewiesen. Dass ihn Niederlagen schmerzen und sein Ehrgeiz ungebrochen ist, ließ er vor der Abfahrt des Mannschaftsbusses unterhalb der Tribüne den Experten von beIN Sports spüren . Robben fehlte verletzt. Es sind nach wie vor diese beiden, die Bayern in bester Form und Laune braucht, um Spiele zu gewinnen. Diese beiden, die sich im Alltag mittlerweile schwerer tun, den Platz auf der Bank und Auswechslungen allerdings trotzdem nicht ausstehen können.

Tanker aus München gerät in schwere See

Bei Real Madrid beispielsweise stellt man Legenden, selbst wenn sie zuvor sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen haben, sofort den Stuhl vor die Tür, sobald das Gefühl entsteht, dass sie der Mannschaft nicht mehr weiterhelfen können. Harte Nummer. Die Bayern sind anders. Spieler wie die Dortmunder Jungstars Bruun Larsen, Pulisic oder Sancho können in diesem Umfeld allerdings nicht wachsen. Um die Entwicklungsphasen abzuwarten, fehlt in München die Zeit. Gleichwertige Alternativen kosten mittlerweile namhafte dreistellige Millionenbeträge. Das wollen die Bayern-Bosse nicht investieren.

FC Bayern München: So schlimm ist die Krise wirklich

In den vergangenen Jahren war es dem Rekordmeister möglich, die Liga über die individuelle Klasse zu dominieren. Die Konkurrenz jedoch hat aufgeholt. Die Meisterschaft gibt es nicht mehr im Vorbeigehen. Wenn Dortmund zur zweiten Hälfte umstellt und mit Plan B und neuem Tempo aufschlägt, gerät der Tanker aus München in schwere See. Die taktischen Handlungsspielräume sind eingeschränkt. Sieben Punkte beträgt der Rückstand. Die Familie befindet sich inmitten einer schweren Saison.