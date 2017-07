Wolfgang Lischke – Der Mann, der seine Unterhose behalten wollte

Leipzig. Rundes Jubiläum: Wolfgang Lischke feiert am Dienstag seinen 70. Geburtstag. Der einstige Oberliga-Fußballer von Stahl Riesa, Dynamo Dresden und nicht zuletzt Idol von Chemie Leipzig begann seine Sportlerkarriere eigentlich als talentierter Handballer. Eine schwere Armverletzung ließ ihn zum Fußball wechseln, was sich als Glücksfall erwies. In der höchsten Liga der DDR, der Oberliga, brachte er es auf 131 Partien, in denen er 26 Tore erzielte.

Für die SG Dynamo Dresden, mit der er 1973 DDR-Meister wurde, bestritt er sogar zwei Europa-Cup-Spiele. Am längsten, von 1973 bis 1980, stürmte er für die Leipziger in Leutzsch, mit denen er nach Abstiegen zweimal den Wiederaufstieg in die Oberliga schaffte und daran stets maßgeblichen Anteil hatte. Besonders in Erinnerung bleibt, wie Lischke am 30. Juni 1979 nach dem 2:2 gegen Energie Cottbus von begeisterten Fans auf dem Spielfeld „verfolgt“ wurde. Die Anhänger wollten Trophäen und bekamen sie in Form von Trikot und mehr – bis auf die U-Hose. Kicker Lischke konnte diesen Angriff schnellen Fußes abwehren.