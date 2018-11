VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

In der Partie gegen „die Eisernen“ hatte Favre das BVB-Team auf insgesamt sieben Positionen verändert. Das Resultat: Viel Stückwerk, kaum greifende Mechanismen und eine weitere Partie über 120 Minuten. Zum Saisonstart hatte die Borussia bereits bei Greuther Fürth (2:1 n. V.) eine Verlängerung spielen müssen. Vergleichsweise einfach war der Einzug der Wölfe ins Pokal-Achtelfinale. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia (52) entledigte sich des Gegners aus Hannover in einem insgesamt schwachen Niedersachsen-Duell mit 2:0 durch Tore des wiedergenesenen Admir Mehmedi und von Wout Weghorst. Der Niederländer kommt damit in 10 Pflichtspielen bereits auf fünf Treffer für den VfL. „Es geht nicht nur um Tore“, erklärte der VfL-Torjäger dem Kicker-Sportmagazin, „es geht um den Erfolg mit der Mannschaft. Ich freue mich auch über Vorlagen.“

Shinji Kagawa , Note: 3 - Auch Shinji Kagawa gehört zur Riege der BVB-Profis, um die es in letzter Zeit ruhig geworden ist. Nun also mal wieder eine Bewährungschance für den quirligen Japaner, dem deutlich anzumerken war, dass er in den letzten Wochen keine Spielanteile hatte. Seine Stärke, mit schnellen Drehungen für Verwirrung zu sorgen, kam nicht zum tragen. Dafür war Kagawa vor dem 1:0 mit dem Kopf zur Stelle, nach diesem Erfolgserlebnis blühte er sichtlich auf. © 2018 Getty Images

Ömer Toprak , Note: 4 - Lange verletzt und in der Innenverteidigung im Schatten der jungen Akanji, Diallo und Zagadou tut sich der Routinier schwer, Spielzeiten zu bekommen. Gegen Union war es soweit, Topraks erster Saisoneinsatz, dem türkischen Nationalspieler war die fehlende Spielpraxis anzumerken. Im Laufe des Spiels wurde es besser, in der Verlängerung hatte er Pech mit einem Kopfball an den Pfosten. © imago/Sven Simon

Freuen über einen Erfolg gegen den BVB durften sich die Fans in der Volkswagen Arena zuletzt in der Saison 2014/2015. Am 33. Spieltag gab es damals ein 3:1, es war dies das letzte Bundesliga-Auswärtsspiel von Trainer-Legende Jürgen Klopp (51) bei Borussia Dortmund. Auch das Pokalfinale zwei Wochen später entschieden die Wölfe mit dem gleichen Ergebnis in Berlin für sich. Seitdem gab es in sechs Vergleichen fünf Siege für den BVB, der im letzten Jahr am ersten Spieltag mit dem 3:0 für die höchste Saison-Heimpleite der Wolfsburger sorgte. Das einzige Remis in den letzten sechs Partien war ein 0:0 zum Start in die Rückrunde 2018.