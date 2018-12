Nach Pleite gegen Wolfsburg: Eintracht-Torwart Kevin Trapp pestet gegen Schiedsrichter

Da war einer aber so richtig sauer! Am Sonntag verlor Eintracht Frankfurt das Spiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) in der Bundesliga. Schiedsrichter Sascha Stegemann wurde anschließend mit Pfiffen der Eintracht-Anhänger aus dem Stadion geleitet. Doch dabei blieb es nicht.

Trapp pestet gegen Stegemann

Auch Frankfurts Torwart Kevin Trapp ätzte gegen den Unparteiischen. "Es gibt Schiedsrichter, die sollen einfach ihren Pass abgeben und es sein lassen", motzte der angefressene Nationaltorhüter bei Sky nach der ersten Eintracht-Niederlage nach zuletzt zehn Siegen in elf Pflichtspielen.