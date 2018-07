Power-Wood: 96-Stürmer über sein schwierigstes Jahr und die Anfänge als Keeper

Von der Mannschaft her ist alles super, alle haben mich toll aufgenommen, es macht richtig Spaß. Eingelebt habe ich mich natürlich noch nicht. Ich bin ja erst seit kurzem da, und wir hatten viele Einheiten – Training, ab nach Hause, Essen, Schlafen. So lief das. Noch lebe ich im Hotel, meine Frau und ich suchen aber schon eine Wohnung. Sie hat sich auch was angeschaut, während ich beim Training war. Das macht alles einfacher.

US-Boy Bobby Wood grüßt mit lautem „Servus“ und breitem amerikanischen Akzent. Das Bayerisch ist Erinnerung an die Jugendzeit im Nachwuchs von 1860 München. Über Umwege ist der 25-Jährige, der auf Hawaii geboren wurde und in Kalifornien aufwuchs, in Hannover angekommen. 96 hat Wood für 1,5 Millionen Euro vom Hamburger SV geliehen – mit Kaufoption in Höhe von 5,5 Millionen. Im Einstandsgespräch redet die Sturmhoffnung über ...

... seine harte Zeit beim HSV:

Das war kein positives Jahr, das schwerste meiner Karriere. Auch ich habe nicht die Leistung gebracht, die ich mir wünsche – es hat bei vielen nicht so geklappt. Aber es ist so passiert, man muss nach vorne schauen. Natürlich ist das nicht einfach. Aber als Sportler muss ich das so schnell wie möglich abhaken. Wenn man sich runterziehen lässt, kann man keine Leistung bringen.

... die Entscheidung für Hannover:

Ich war in der Sommerpause lange bei meiner Familie in Orange County, da habe ich in Ruhe jeden Tag über die Zukunft nachgedacht. Für mich war auch entscheidend, was meine Familie denkt. Es geht dabei nicht darum, wie schön eine Stadt ist oder so, sondern wo ich mich sportlich am besten wohlfühlen kann. Ich hatte oft Kontakt mit dem Trainer. Als ich wieder in Deutschland war, habe ich auf mein Bauchgefühl gehört. Das hat gesagt, dass Hannover der richtige Schritt für mich ist.

... die Gespräche mit 96-Trainer André Breitenreiter:

Er hat sich sehr um mich bemüht, obwohl es ja keine gute Saison von mir war. Das hat für ein gutes Bauchgefühl gesorgt und war einfach sehr positiv für mich. Die Gespräche hatten natürlich großen Einfluss auf meine Entscheidung. Wir haben auch viel darüber gesprochen, was er so vorhat mit der Mannschaft und wie er spielen lassen will.