Die Aufgabe, vor der Jörg Schmadtke am Donnerstag stand, kam der berühmten Quadratur des Kreises gleich. Der Manager des VfL musste erklären, dass die Trennung von Trainer Bruno Labbadia zum Saisonende keinesfalls beschlossen sei. Dabei wollten alle ja eigentlich vor allem wissen, warum so eine Trennung überhaupt infrage kommen könnte. Dazu aber kann beim Wolfsburger Fußball-Bundesligisten keiner etwas sagen – weil ja noch „ergebnisoffene Gespräche“ geführt werden müssen, wie Schmadtke es nennt. Ein Dilemma.

Die Diskussion um Labbadias Zukunft gibt es seit Weihnachten, die Signale aus dem Verein deuten seitdem immer stärker auf eine Trennung im Sommer hin. In dieser Woche nahm die Sache Fahrt auf, nicht zuletzt weil angebliches Schalker Interesse an einer Labbadia-Verpflichtung neue Dynamik brachte. Am Mittwoch und Donnerstag schließlich fassten dann mehrere Medien – teils unabhängig voneinander, teils aufeinander aufbauend – die Lage so zusammen, wie sie sich dem aufmerksamen Beobachter seit Wochen darstellt: Labbadia und der VfL werden ihre Zusammenarbeit mit Auslaufen des Vertrags im Sommer wohl beenden.

Die Karriere von Bruno Labbadia Bruno Labbadias Karriere in Bildern ©

Anzeige

Die VfL-Fans und viele weitere Beobachter reagierten mit Unverständnis auf das mögliche Labbadia-Aus. Warum geht’s nicht, den im Sommer auslaufenden Trainer-Vertrag angesichts des sportlichen Erfolgs einfach zu verlängern? Und worum geht’s eigentlich im Miteinander zwischen Schmadtke und Labbadia? „Natürlich ist das hier und heute schön“, sagt Schmadtke. „Ich freue mich auch darüber und bin auch dankbar dafür, dass wir so gut dastehen in der Tabelle.“ Und dann deutet er an, wo das Problem liegt: „Es geht um die Fragestellung für die Zukunft, die muss beantwortet werden – und die werden wir beantworten.“

Vorstellungen von der Zukunft nicht deckungsgleich

Fragestellung für die Zukunft? Man braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass die Vorstellungen von Labbadia und Schmadtke in diesem Bereich nicht deckungsgleich sind. Der Trainer hatte sich schon im Winter Neuzugänge gewünscht, die er nicht bekommen hat. Und er hat in diesem Zusammenhang davon gesprochen, dass er eine Idee davon hat, wie die nächsten Transferperioden aussehen sollen.

Jörg Schmadtke - Seine Karriere in Bildern: VfL Wolfsburg: Jörg Schmadtke - Karriere in Bildern ©

Nach SPORTBUZZER-Informationen geht es dabei um finanzielle Dimensionen, in die der VfL (noch) nicht (wieder) vorstoßen will. Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer möchten weiter den Weg einer bescheidenen Neu-Orientierung des Klubs gehen. Überspitzt formuliert: Labbadia will neue Spieler, die dem Verein zu teuer sind. Dass Trainer und Manager zudem keinen herzlichen Umgang miteinander pflegen, ist zwar in der Sache nicht weiter wichtig, tut aber in der öffentlichen Wahrnehmung sein Übriges. „Wir haben eine sachliche Ebene, treffen uns immer wieder und besprechen die Dinge“, so Schmadtkes nüchterne Bestandsaufnahme.

Schmadtke widersteht der Versuchung, einfach alles zu dementieren

Zum neuen Kurs des Vereins gehört es auch, Authentizität vorzuleben. Darum widersteht Schmadtke der branchenüblichen Versuchung, alle Berichte um eine Trennung einfach zu dementieren – es wäre nicht ehrlich. „Ich kann nur erneut sagen, dass der Trainer und ich uns darauf verständigt haben, dass wir uns im März, April hinsetzen.“