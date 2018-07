Wunderkind Mbappé, Heilsbringer Kane: Die größten Stärken der Viertelfinalisten

Sind sind die besten acht Nationalmannschaften der Welt: Am Freitag und Samstag kämpften Frankreich, Uruguay, Belgien, Brasilien, Schweden, England, Russland und Kroatien und einem Platz im WM-Halbfinale. Doch was macht die Teams aus, die es im Gegensatz zum Weltmeister Deutschland oder Vizeweltmeister Argentinien so weit beim wohl prestigeträchtigsten Fußball-Turnier der Welt geschafft haben? Der SPORT BUZZER zeigt euch die größten Stärken der Viertelfinalisten! Während die Franzozen mit einem Wunderkind auf sich aufmerksam machen, konzentriert sich bei den Engländern alles auf die Heilsbringer:

So geht es am Freitag und Samstag weiter!

Mit der Partie zwischen den ehemaligen Weltmeistern Frankreich und Uruguay beginnt an diesem Freitag (16 Uhr) die Runde der letzten acht Teams, am Abend (20 Uhr) treffen dann Rekordchampion Brasilien und Belgien aufeinander.

Bundeskanzlerin Angela Merkel freut sich für England, das am Samstag (16 Uhr) auf Schweden trifft. „Wir freuen uns, dass man in England sich noch über die Fußball-Weltmeisterschaft freuen kann. Wir sind leider schon raus, aber werden jetzt weiter natürlich die Entwicklung auch dort betrachten“, sagte Merkel bei einem Besuch der britischen Premierministerin Theresa May in Berlin. Gastgeber Russland kann in seinem Viertelfinale am Samstag gegen Kroatien (20 Uhr) die WM bedeutend verlängern: Schlagen die Russen die Kroaten, sind auf jeden Fall zwei Spiele garantiert: Das Halbfinale und das Finale oder das Spiel um Platz drei.