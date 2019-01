Bericht: Wuppertaler SV erteilt kompletter Mannschaft Wechsel-Freigabe - außer einem Spieler! 

Den Klub sollen arge finanzielle Probleme plagen. Vor allem, weil die Verantwortlichen des Vereins mit höheren Einnahmen durch Zuschauer in dieser Saison geplant hatten. Der aktuelle Schnitt liege bei 2590 Besuchern pro Partie - zu wenig.

Ganz bittere Nachrichten für den Wuppertaler SV. Wie Reviersport berichtet, hat der Regionalligist allen Spielern die Freigabe für einen ablösefreien Wechsel erteilt - und zwar für diesen Winter! Lediglich Stürmer Christoph Kramer , dessen Vertrag im Sommer ausläuft, darf den Klub nicht ablösefrei verlassen. Am Montag gegen 15.30 Uhr soll der Mannschaft die Entscheidung mitgeteilt werden.

"Finanziell und zeitlich zu ambitioniert"

Auf der Homepage des Klubs, der 1972 in die Bundesliga aufstieg und dort drei Saisons spielte, heißt es in einer Meldung vom Sonntag lediglich: "Die Führung des WSV hat die Winterpause genutzt, die gesteckten Ziele überprüft und neue Ziele für die nächsten Jahre definiert. Die Auswertung der aktuellen Ergebnisse, beispielsweise der Rückgang der Zuschauerzahlen, zeigt, dass die Konzeption „WSV2020“ inhaltlich ausgesprochen erfolgreich ist, finanziell und zeitlich aber zu ambitioniert gewesen ist."

Das Projekt "WSV 2020"

Doch was war das Projekt "WSV2020" überhaupt? Im Januar 2017 stellte der Verein das Konzept vor, welches unter anderem beinhaltete, dass man innerhalb von drei Jahren die Rückkehr in die 3. Liga packt und der Etat der Mannschaft erhöht wird. Sportlich lief es danach auch gar nicht so schlecht.

In der vierten Liga rangiert der Verein aktuell auf dem sechsten Platz, eine Chance auf den Aufstieg hat man aber kaum noch: Aus der Regionalliga West steigt nur der Erstplatzierte - aktuell ist das Viktoria Köln - auf. Die Kölner haben inzwischen 15 Punkte Vorsprung auf Wuppertal.

Bereits kurz vor Weihnachten äußerte sich Manuel Bölstler, der Sportvorstand des Wuppertaler SV, gegenüber Reviersport zur prekären, finanziellen Situation seines Vereins: "Wir müssen schon im Winter Geld einsparen. Wir haben mit rund 3300 Fans pro Spiel gerechnet. Da sind wir leider deutlich drunter geblieben. Gegen Oberhausen kamen keine 4000, gegen Aachen und Essen keine 5000 Besucher. Diese Begegnungen haben wir vor der Saison als Schlagerspiele ausgerufen und mit deutlich mehr Zuschauern kalkuliert."