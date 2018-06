"Wut spielt eine Rolle": So lief die Ankunft der WM-Verlierer in Frankfurt

Die Bilder der Ankunft in Frankfurt: Die deutsche Nationalmannschaft ist viel früher als geplant wieder in Deutschland angekommen - nach dem peinlichen Vorrundenaus bei der WM in Russland geht es nun an die Aufarbeitung.

Anzeige

Eigentlich wollten die deutschen Fußballer noch viel länger in Russland bleiben. Denn das Ziel bei der Weltmeisterschaft war das Finale am 15. Juli. Doch nach der Niederlage am Mittwoch gegen Südkorea (0:2) ging es schon früher als geplant zurück. Oliver Bierhoff und Joachim Löw äußerten sich anschließend auch über die Zukunft der Nationalmannschaft.

Der SPORTBUZZER hat die deutschen Spieler nach dem peinlichen WM-Aus auf dem Weg zurück nach Deutschland begleitet. In der Bildergalerie sind die Fotos der Ankunft am Flughafen in Frankfurt am Main.

Die Mannschaft ist wieder in Deutschland: Bilder von der Ankunft in Frankfurt Die deutsche Mannschaft ist wieder in Deutschland eingekommen. Der SPORTBUZZER hat die Fotos zur Ankunft in Frankfurt am Main. © dpa/Ostendorp/Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.22(1) © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.35 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.22(3) © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.57 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.47 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.21.02 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.21.21 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.52 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.40 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.21.31 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.21.53 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.22(2) © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.21 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.23 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.22 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer

Anzeige

"Wir sind die Protagonisten bei der Enttäuschung"

Am Mittag waren die Fußballer der Nationalmannschaft in Moskau ins Flugzeug gestiegen. Noch im Flieger diskutierten Spieler und Trainer darüber, warum es bei dem Turnier nicht geklappt hat. "Ich denke, dass jeder mit den Gedanken erst einmal bei sich war", sagte Kapitän Manuel Neuer. "Und das auch bis jetzt der Fall ist und auch eine Weile so sein wird. Natürlich spielt Wut eine Rolle und auch Enttäuschung."

"Wir stehen jetzt hier und wissen, dass wir die Protagonisten bei dieser Enttäuschung sind", erklärte der Bayern-Kapitän selbstkritisch. "Wir haben es nicht geschafft, als Mannschaft auf dem Platz zu stehen."

Die Ankunft der deutschen Mannschaft in Frankfurt

Wenige Stunden später landete das Team wieder in Deutschland - nach einem Flug, der 2:45 Stunden dauerte. Die Mannschaft hatte eine knappe Stunde Verspätung. Allzu lange ausruhen können sich die Spieler aber nicht. In der Bundesliga bereiten sich manche Vereine schon auf die neue Saison vor. Ende August geht es los. Auch das nächste Länderspiel steht bereits im September an.