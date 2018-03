WWE Fastlane 2018 live im Online-Stream und TV sehen

Verliert Champion AJ Styles seine WWE Championship noch vor WrestleMania 34? Im Main Event von WWE Fastlane in der Nacht vom Sonntag auf Montag verteidigt der Champ seinen Titel in einer Six-Pack-Challenge. So kann man den PPV im Fernsehen und sogar kostenlos im Livestream sehen!

Kommt es zum Traum-Match zwischen Royal-Rumble-Sieger Shinsuke Nakamura und WWE Champion AJ Styles bei WrestleMania? Die Antwort gibt's nach dem Main Event von WWE Fastlane, in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 1 Uhr live aus der Nationwide Arena in Columbus, Ohio. Es ist der letzte PPV vor der wichtigsten Großveranstaltung der Wrestling-Liga WWE, WrestleMania, die am 8. April im Mercedes-Benz Superdome in New Orleans steigt.

Zuvor muss sich WWE Champion AJ Styles gegen gleich fünf Herausforderer durchsetzen. Der wichtigste Titelträger der TV-Show SmackDown verteidigt den prestigeträchtigsten Titel des Business gegen John Cena, Kevin Owens, Sami Zayn, Baron Corbin und Dolph Ziggler in einer sogenannten Six-Pack-Challenge. Bedeutet: Ein Pin oder eine Aufgabe eines beliebigen Superstars im Ring genügt, um den Titel zu gewinnen. Im Fall von John Cena wäre es sein 18 World-Championship-Titelgewinn in seiner Karriere. Er würde damit den ewigen Rekord von Ric Flair (17 Mal World Champion) brechen. Erarbeitet hat sich der Wrestling-Superstar den Titleshot durch einen Sieg gegen Styles in der vorletzten Ausgabe vor dem SmackDown-Only-PPV.

Eigentlich sollte das Titelmatch bei Fastlane nur ein 3-Way zwischen Styles, Owens und Zayn werden. Da die beiden ursprünglichen Herausforderer allerdings ihre Matches gegen Corbin, beziehungsweise Ziggler, verloren, wurden die Sieger ebenfalls zum Match hinzugefügt.

Randy Orton im Kampf um den US-Titel

Noch ein weiterer große Name der WWE kämpft bei WWE Fastlane um einen Titel: Randy Orton. Der 13-fache World Champion fordert den bisher eher blassen US-Titelträger Bobby Roode in einem Singles Match heraus. Orton hat in seiner Karriere noch die US Championship gewonnen. Nach Wortgefechten und Rangeleien mit dem ehemaligen WWE Champion Jinder Mahal sorgte SmackDown-Commissioner Shane McMahon für das Match. Uns würde dementsprechend ein Eingriff von Mahal nicht wundern.

Die komplette Card von WWE Fastlane 2018 im Überblick!

Die Pre-Show beginnt um 0 Uhr deutscher Zeit. Die Großveranstaltung um 1 Uhr.

Tag Team Match: Becky Lynch & Naomi vs. Natalya & Carmella

Singles Match: Shinsuke Nakamura vs. Rusev

Singles Match für die WWE SmackDown Women's Championship: Charlotte Flair (c) vs. Ruby Riott

Tag Team Match für die WWE SmackDown Tag Team Championship: The Usos (c) vs. The New Day

Singles Match für die US Championship: Bobby Roode (c) vs. Randy Orton

Six-Pack-Challenge für die WWE Championship: AJ Styles (c) vs. John Cena vs. Kevin Owens vs. Sami Zayn vs. Baron Corbin vs. Dolph Ziggler

Wie sehe ich den PPV WWE Fastlane 2018 im TV?

WWE Fastlane wird beim Pay-TV-Sender Sky gegen Bezahlung auf dem Sender Sky Select angeboten. Ihr benötigt ein Sky-Abo – müsst allerdings den PPV extra bestellen. Die Veranstaltung kostet 18 Euro und kann per Telefon, Internet und über einen mit dem Internet verbundenen Receiver bestellt werden. Wenn das Signal freigeschaltet wird, wird das Event auch bei Sky Sport 3 HD gezeigt.

Wann sind die Wiederholungen von WWE Fastlane bei Sky?

Wiederholungen gibt es am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils um 9 Uhr, 16 Uhr und 20.15 Uhr. Dazu am Donnerstag um 14 Uhr, Freitag um 10 Uhr und 23 Uhr und Samstag um 10 Uhr.

Wird Fastlane 2018 im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die exklusiven Rechte. Kleine Ausschnitte von WWE Fastlane findet ihr allerdings wenige Stunden nach dem Event auf dem offiziellen Youtube-Kanal der WWE.

Gibt es einen Live-Stream von WWE Fastlane 2018?

Ja. Das WWE Network überträgt Fastlane 2018 ebenfalls live. Für etwas mehr als 10 Euro im Monat könnt ihr alle Großveranstaltungen der WWE live im Stream sehen. Ihr könnt sie jederzeit auf Abruf nochmal anschauen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet und Spielekonsolen wie Playstation 4 und Xbox One oder Apple TV. Die WWE hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es einen kostenlosen Livestream von WWE Fastlane 2018?

Theoretisch ja! Solltet ihr das WWE Network bisher nicht abonniert haben, erhaltet ihr einen Freimonat, mit dem ihr den PPV sofort sehen könnt. Ansonsten bietet das Internet natürlich Alternativen, wenn ihr nicht für den Livestream für Fastlane bezahlen möchtet. Allerdings müsst ihr euch auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

