Kimmich, Asensio & Isco: Alonso nennt die künftigen Top-Stars von Deutschland und Spanien

Für seinen ehemaligen Klub FC Liverpool erzielte Alonso einige schöne Treffer. In Erinnerung blieb vor allem sein Traumtor gegen Newcastle United am 20. September 2006: Aus 55 Metern schoss er über Keeper Steve Harper hinweg ins Tor. © imago

Nach seiner Zeit in Liverpool wechselte der Spanier 2009 zu Real Madrid. Mit den „Königlichen“ wurde er 2012 spanischer Meister, gewann 2011 und 2014 den nationalen Pokal und 2014 die Champions League. Für Real traf er unter anderem in der Liga beim 6:0 gegen Zaragoza am 28. August 2011. Aus 25 Metern hämmerte er den Ball in die Ecke. © imago