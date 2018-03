Xabi Alonso über den Ablöse-Wahnsinn und seinen Rat an Lewandowski

3. Platz bei der Karate-WM - Eine starke Frau an seiner Seite: Lewandowski ist seit 2013 mit Karate-Ass Anna Stachurska (27) verheiratet. Mit der polnischen Nationalmannschaft holt sie 2008 WM-Bronze in Tokio. Mittlerweile berät sie ihn in Ernährungsfragen. Annas Spezialtipp: Zur besseren Fettverbrennung isst Lewandowski den Nachtisch immer zuerst. © instagram

44 ist seine Schuhgröße - Ganz unten mag es der 27-Jährige auffällig. Seine Schuhe (Nike Hypervenom Phantom II; ca. 285Euro in der teuersten Ausführung) knallen in Neongelb mit türkis-schwarzen Applikationen, ragen über den Knöchel und wiegen 210 Gramm. Seine 78 Kilogramm Körpergewicht verteilt Lewandowski auf 1,84 Meter. © instagram

13 Tore in der EM-Quali - In den zehn Qualifikationsspielen trifft Lewandowski 13-mal und bereitet fünf Treffer vor. Damit ist der Pole Torschützenkönig und Topscorer der EM-Quali zugleich. Mit den 13 Treffern hat er den Rekord von David Healy aus dem Jahr 2008 eingestellt und ist nun gemeinsam mit dem Nordiren ewiger EM-Quali-Rekordtorschütze. © imago

7 Jahre ist er alt, als er beginnt - Lewandowskis erster Klub heißt Partyzant Leszno. Danach meldet Papa Krzysztof ihn bei Varsovia Warschau an. Und „Bobek“ zeigt früh seine Qualitäten. Sieben Jahre lang soll er kein einziges Training verpasst haben. In einer Saison schießt sein Team 158 Tore – aufs Konto des jungen Lewandowski gehen mehr als die Hälfte davon. © Bravo Sport

47 Ballkontakte im ersten EM-Spiel - Im ersten Spiel der EM gegen Nordirland ist Lewandowski 47-mal am Ball (2015/16 bei Bayern: 37,7 im Schnitt). Drei Schüsse bereitet der Pole in der Partie vor, zu einem Abschluss kommt er nicht. Von 33 Zweikämpfen, die er in der Partie führt, gewinnt er jeden dritten (36 Prozent; bei Bayern: 45,8) – eines seiner schlechteren Spiele. © dpa

3 Spiele gegen Deutschland - Gegen die deutsche Nationalmannschaft spielt Lewandowski dreimal. Dabei kann er auf eine starke persönliche Bilanz blicken: In den drei Spielen erzielt er zwei Treffer selbst und bereitet ein Tor vor (beim bisher einzigen Sieg Polens gegen den DFB) – somit ist er in jedem seiner Deutschland-Spiele an einem Tor direkt beteiligt. © imago

4 Minuten für drei Tore - Im Quali-Spiel gegen Georgien am 13. Juni 2015 erzielt er einen Hattrick in vier Minuten – der schnellste der EM-Qualifikationsgeschichte! Der Pole ist zudem schnellster Fünferpackschütze der Bundesliga – beim Heimspiel gegen Wolfsburg am 22. September 2015 trifft er fünfmal in 8:59 Minuten (Eintrag ins Guinnessbuch). © imago

10 Spiele in der EM-Quali - Polen braucht ihn: In der Qualifikation spielt der Kapitän neun der zehn Begegnungen über die komplette Spielzeit. Einzig gegen Gibraltar wird er nach 66 Minuten ausgewechselt. Das polnische Team stell mit 33 Toren die beste Offensive von allen Mannschaften, die sich qualifiziert haben. England erzielt 31 und Deutschland 24. © dpa

91 Länderspiele für Polen - 51-Mal hat Lewandowski in 91 Länderspielen getroffen. Sein Debüt krönt der gläubige Katholik im September 2008 mit dem Tor zum 2:0-Endstand in der WM-Quali gegen San Marino. Gegen diesen Fußballzwerg läuft er im März 2013 auch zum ersten Mal als Kapitän auf. © imago