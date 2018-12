Liverpool-Star Xherdan Shaqiri: "Habe im besten Bayern-Team der Geschichte gespielt"

Er ist einer der erfolgreichsten Schweizer Fußballer der Geschichte - und aktuell einer der Top-Stars des FC Liverpool. Xherdan Shaqiri ist der Mann der Stunde der Premier League. Mit seinem Doppelpack beim Sieg im Topspiel gegen Manchester United sorgte "Big Shaq", wie er von seinen Teamkollegen genannt wird, auch indirekt für die Entlassung von ManUnited-Trainer José Mourinho. "The Special One" musste seinen Stuhl wenige Tage nach der Niederlage räumen. Im Interview mit der englischen Zeitung Guardian verrät der Liverpool-Neuzugang, dass er wegen seiner Leistung im Hass-Duell gegen Manchester bei der Weihnachtsfeier der Star war: "Es kam mir so vor, als wäre jeder einzelne an der Weihnachtsparty zu mir gekommen, um sich zu bedanken. Ich war sehr überrascht. Alle sagten: Danke, danke du bist jetzt schon eine Legende", sagt der 27-Jährige.