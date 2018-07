Jürgen Klopp holt ehemaligen Bayern-Star Xherdan Shaqiri zum FC Liverpool

Der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri steht unmittelbar vor einem Transfer zum von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus der Schweiz und England kann der 26-Jährige aufgrund einer Klausel im Vertrag mit Absteiger Stoke City für rund 14,5 Millionen Euro wechseln. Die Daily Mail berichtet, dass Shaqiri am Freitag zum Medizincheck in Liverpool eintrifft. Es wird erwartet, dass der Schweizer bereits am 22. Juli mit Liverpool auf US-Tour geht.