XXL-Interview mit André Breitenreiter: "Mein Sohn schläft in 96-Bettwäsche"

André Breitenreiter, wie lange haben Sie denn schon auf den Trainerjob bei 96 gewartet? Eigentlich gar nicht. Es ist zwar für mich eine Herzensangelegenheit, bei meinem Heimatverein zu sein, aber es hat sich nie ergeben, dass ich hier anfange. Es gab nie Kontakt, und auch die Konstellation passte nicht. Schon aus der Verantwortung als Vater heraus. Meine Kinder sollten nicht in jungen Jahren mit unnötigen Problemen in der Schule konfrontiert werden. Sie sollten behutsam aufwachsen. Jetzt haben sie ein Alter erreicht, in dem sie damit umgehen können. Clara ist 18, Emil 14. Er ist großer 96-Fan und schläft sogar in 96-Bettwäsche.

Wie haben die beiden auf Ihre Anstellung reagiert? Sie haben sich sehr darüber gefreut, dass ich zu Hause wohnen bleibe. In der Schule haben sie viele positive Reaktionen bekommen. In schlechten 96-Zeiten kann es für die Kinder problematisch werden, wenn der Trainer in seiner Heimatstadt arbeitet. Mirko Slomka hat das für seine Kinder schon mal beklagt. Wir hatten nicht so viel Zeit, haben das aber kontrovers in der Familie diskutiert und auch vorbereitende Gespräche mit den Kindern geführt, damit sie mit der Situation umgehen können. Es kann sein, dass sie tagtäglich in der Schule damit konfrontiert werden. Die Chance war im Verhältnis zum Risiko zu groß. Es ist eine Riesenmöglichkeit, bei 96 nachhaltig zu arbeiten. Verbunden mit Lebensqualität. Deswegen habe ich auch aus Überzeugung ja gesagt. Sie sind der dritte 96-Trainer aus Hannover nach Mirko Slomka und Daniel Stendel. Mit Stendel haben Sie gemeinsam Ihren Fußballlehrer gemacht. Haben Sie den Kontakt zu ihm gesucht? Nein, ich glaube, er braucht jetzt ein bisschen Abstand. Ich kenne das ja auch aus dem vergangenen Jahr auf Schalke. Ich bin Hannoveraner, habe viele Spiele gesehen, den Verein immer verfolgt. Ich will mir mein eigenes Bild machen.

Herr Breitenreiter, entweder... oder...?

War es nicht schwierig für Sie, mit anzusehen, wie es Jahr für Jahr mit 96 bergab ging? Ich habe die Entwicklung verfolgt. Im gleichen Zeitraum war ich aber auch stark in meine Aufgaben in Paderborn oder auf Schalke eingebunden. Da hat sich die Frage nicht gestellt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, aktiv mitzugestalten. Nach Schalke, einem europäischen Topclub, sind Sie jetzt in der zweiten Liga gelandet. Ein Abstieg? Nein. Ich bin Überzeugungstäter. Hannover ist ein großer Verein, der viele Jahre in der Bundesliga gespielt und große Ansprüche hat. Wir werden alles dafür tun, dass wir uns schnellstmöglich wieder mit diesen Vereinen aus der Bundesliga messen können. Sie haben nur noch neun Spiele. Wie wollen Sie die Kurve hinbekommen? Wir stehen auf Platz vier, das reicht nicht, um das formulierte, legitime Ziel direkter Aufstieg zu schaffen. Es gilt jetzt in der kurzen Zeit die kleinen Stellschrauben zu drehen, um das Ziel zu erreichen. Davon bin ich überzeugt, sonst hätte ich nicht unterschrieben. Wir müssen die Leichtigkeit zurückbekommen. Die Mannschaft ist eine Einheit, sie funktioniert und hat ganz oft Moral gezeigt.

André Breitenreiter: Bilder seiner Karriere Andre Breitenreiter begann seine fußballerische Laufbahn in Hannover. Für 96 absolvierte der Angreifer 79 Spiele und schoss zwölf Tore. © imago/Rust 1994 wurde Breitenreiter an den Hamburger SV verliehen. Die Hanseaten verpflichteten ihn nach einer Saison. © imago/MIS 1997 war Schluss beim HSV. Breitenreiter blieb in der ersten Liga. Er ging zunächst nach Wolfsburg und dann zur SpVgg Unterhaching, wo der Offensivmann mit 19 Toren seine beste Trefferausbeute im Bundesliga-Oberhaus vorweisen konnte. © imago/Lackovic Dann war Schluss mit Bundesliga: Breitenreiter wechselte 2002 zunächst zum SC Langenhagen, dann zu Hessen Kassel und schließlich zu Holstein Kiel. Für die Störche machte er 116 Spiele in der Regionalliga Nord. © imago/fishing4 2009 kam Andre Breitenreiter zum TSV Havelse. 23-Mal trug der Angreifer das Trikot der Garbsener und machte sechs Tore. © Lieto Mit dem TSV Havelse stieg Andre Breitenreiter 2010 in die Regionalliga auf. © Lieto Am 02. Januar 2011 wurde Breitenreiter Trainer beim TSV Havelse und etablierte die Garbsener in der vierten Liga. Insgesamt 84 Spiele stand Breitenreiter beim TSV an der Seitenlinie. © Lieto Mit den Garbsenern schaffte Breitenreiter die Überraschung im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg. Damit empfahl er sich für höhere Aufgaben... © imago/Rust Im Juli 2013 wurde Breitenreiter Trainer beim Zweitligisten SC Paderborn und führte die Westfalen überraschend in die Bundesliga © dpa/Krato Nach dem Abstieg mit Paderborn wurde Breitenreiter 2015 Chefcoach auf Schalke. Mit S04 wurde er Fünfter, nach nur einer Saison war wieder Schluss in Gelsenkirchen. © dpa/Kirchner Seinem Heimatort Altwarmbüchen blieb Breitenreiter auch in seinen Zeiten in Paderborn oder auf Schalke verbunden. Sein Sohn tritt für den TuS gegen den Ball.

Ein Problem – Torgefahr strahlt zurzeit nur Martin Harnik aus? Klar ist es auch ein Ansatzpunkt, andere Spieler stark zu machen. Ich bin überzeugt, dass der eine oder andere neues Selbstvertrauen schöpfen wird – und mal Martin zur Seite springen kann, was das Toreschießen betrifft. Sie meinen vor allem Niclas Füllkrug? Ich meine auch Artur Sobiech, Sebastian Maier oder Felix Klaus, der noch nicht wieder dauerhaft an die Leistungen der Hinserie anknüpfen konnte. Es gibt viele Spieler, um die wir uns kümmern müssen. Letztendlich geht es um Erfolgserlebnisse. Die versuchen wir mit einer gewissen Lockerheit ins Training hereinzubringen. Wenn uns gegen Union Berlin im ersten Spiel ein Sieg gelingt, kann das eine Befreiung sein. Wichtig ist, dass der Glaube und die Überzeugung zurückkommen, die Spiele gewinnen nur wir. Dann können wir in einen Lauf kommen wie Union, die gehen nämlich genauso auf den Platz. Werden Sie beim Mannschaftsrat oder Kapitän etwas verändern? Nein. Ich will Dinge, die funktioniert haben, nicht verändern. Wir brauchen Stabilität, und die erreicht man nicht, wenn wir alles auf den Kopf stellen. Es sind Kleinigkeiten, die wir verändern müssen. Das hat auch etwas mit Spaß zu tun. Die Jungs waren im ersten Training so ruhig auf dem Platz, wie ich selten eine Mannschaft erlebt habe. Aber die Jungs wollen unbedingt, das ist mein erster Eindruck. Es fällt doch jedem leichter, wenn man ein gutes Arbeitsklima und Spaß hat.

Hannover 96: Training am 22. März 2017 André Breitenreiter beim Gammeleck. © Petrow André Breitenreiter ist eifrig dabei. © Petrow Der Trainer am Ball. © Petrow Breitenreiter mit dem Kopf. © Petrow Felix Klaus energisch. © Petrow Oliver Sorg blockt den Schuss von Marvin Bakalorz. Es darf auch mal ein wenig artistisch zugehen! © Petrow André Breitenreiter beim Training. © Petrow Da geht's lang! © Petrow André Breitenreiter. © Petrow

Die Problematik haben Sie ja schon am ersten Tag angesprochen. Leidenschaft, die Stendel stets propagiert hat, allein reicht nicht. Es geht um einen Plan, ein Konzept, eine Spielidee, die hat zuletzt gefehlt. Wie wird die bei Ihnen aussehen? In der aktuellen Phase der Saison sind die Möglichkeiten überschaubar. Wir haben aber heute schon an der Spieleröffnung gearbeitet, um variabler zu werden. Wir wollen Fußball spielen, mutig sein. Meine Ansätze bei all meinen Clubs waren eine gute Spieleröffnung und fußballerisch gutes Übergangsspiel. Trotzdem wird es Situationen geben, in denen wir lange Bälle spielen müssen. Wir dürfen keinen Harakiri-Fußball spielen und den Gegner nicht zu Torchancen einladen. Wir müssen uns auf bestimmte einfache Dinge konzentrieren und die mit aller Macht forcieren. Können Sie das den Spielern in der kurzen Zeit vermitteln? Wir haben schlaue Spieler, die auch kurzfristig ein Gefühl für die Situationen entwickeln können. Wenn alle zurück sind von ihren Nationalmannschaften, bleiben uns drei Tage, um mit ihnen fürs erste Spiel die Dinge einzustudieren. Aber ich suche nicht nach Ausreden. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft mit einem anderen Selbstverständnis, einer anderen Ausstrahlung auftreten wird. Das bekommen wir hin. Ob das dann erfolgreich sein wird, müssen wir abwarten.

Fotos vom ersten 96-Training mit André Breitenreiter (21. März 2017) André Breitenreiter ist ein gefragter ... © Petrow ... Partner für Selfie-Fotos. © Petrow Einmarsch zum Training. © Petrow Das Interesse ist groß. © Petrow Gespräche mit dem neuen Team. © Petrow Einsatzbesprechung. © Petrow Im Laufe des Trainings finden sich 500 Zuschauer ein. © Petrow Einige Minuten verspätet eilt auch Horst Heldt auf den Platz. Wie spät ist es? André Breitenreiter schaut auf die Uhr. © Priesemann

Wenn Sie lesen, wie Ihr Havelser Freund und Ex-Manager Stefan Pralle Sie lobt, müssten Sie doch denken: Mann, bin ich ein toller Typ? Stefans Lob freut mich. Wie auch das meines Kölner Trainerkollegen Peter Stöger. Der antwortete mal auf die Frage, welches die beste Mannschaft sei: Paderborn. Jeder wisse, was sie tun, aber keiner finde ein Mittel dagegen. Das war für mich die größte Bestätigung. Es funktioniert nicht immer. Aber neben Herz, Leidenschaft und Willen war das der Unterschied: eine Idee zu haben, die die Spieler auch umsetzen können. Sie wollen mit der Psychologin Frauke Wilhelm nicht weiter arbeiten. Warum? Das hat nichts mit ihr persönlich und ihrer Arbeit zu tun. Wir wollten auch hier etwas verändern. Vielleicht nehmen wir noch einen weiteren Co-Trainer dazu. Stendel hat viel rotiert. Wo sehen Sie Salif Sané und Waldemar Anton? Salif ist für mich auf der Innenverteidiger-Position favorisiert. Auch Waldi sehe ich am stärksten in der Innenverteidigung. Beide sind aber variabel einsetzbar. Sie wollen den Spielern Filme wie von der Aufstiegsfeier 2002 am Rathaus als Motivation zeigen? Wir müssen alle Ressourcen ausschöpfen. Ich arbeite sehr gern mit Bildern, die mit Musik unterlegt sind, an denen wir uns orientieren können. Wenn ich die Bilder von unserem Pokalsieg 1992 sehe, wie wir den Pokalsieg auf dem Rathausbalkon gefeiert haben, dann sorgt das für positive Stimmung und Gänsehaut.

Das Interview führten Andreas Willeke und Christian Purbs

