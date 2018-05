XXL-Interview (Teil 1): 96-Trainer Breitenreiter über Fan-Theater, Kaderplanung und Jonathas

Hannover 96-Trainer André Breitenreiter zieht Bilanz. Ein "sehr intensives Jahr": Die Roten ärgerten die Großen, förderten Nachwuchstalente und sind jetzt auf der Suche nach neuem Personal. Was die Saisonhöhepunkte des Trainers waren und ob die Negativ-Stimmung in der HDI-Arena auch Transfers erschwert, beantwortet André Breitenreiter im SPORTBUZZER-Interview.

André Breitenreiter, nach Ihren Jobs in Havelse, Paderborn und auf Schalke – wo ordnen Sie das 96-Jahr ein? Es hat einen hohen Stellenwert für mich. Wir, also mein Trainerteam und ich, haben zwar in jedem Verein erfolgreich gearbeitet, ich bin aber sehr froh, dass wir mit Hannover 96 nach dem erwarteten, aber nicht selbstverständlichen Aufstieg in diesem Jahr den nächsten Schritt gemacht haben. Wir haben eine sorgenfreie Saison absolviert und wa­ren zu keinem Zeitpunkt in Ab­stiegsgefahr. Wenn man sich unseren Dreijahresplan anschaut, dann haben wir bereits den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Wir wollten uns im zweiten Schritt im Mittelfeld stabilisieren, das ha­ben wir schon in der ersten Saison geschafft. Was ist bei 96 anders als in Paderborn oder auf Schalke? Hannover ist weder mit Paderborn noch mit Schalke zu vergleichen. Wir hatten mehr Möglichkeiten als Paderborn, aber nicht im Ansatz die, die Schalke hat. Trotzdem ha­ben wir gegen Schalke vier Punkte geholt, das ist bemerkenswert.

Wie viel Kraft hat Sie die Saison gekostet? Es war ein sehr intensives Jahr mit vielen Nebengeräuschen. Öffentlich werden immer nur 50+1 und der Stimmungsboykott thematisiert. Für mich spielen aber andere Dinge eine größere Rolle, weil sie Einfluss auf unsere tägliche Arbeit mit der Mannschaft haben. Da geht es in erster Linie um Trainingsbedingungen und die Infrastruktur, die phasenweise nicht bundesligareif waren. Was genau wollen Sie verbessert haben? Wir haben noch keinen Trainingsplatz mit Flutlicht, erst jetzt ist für den oberen Platz die Baugenehmigung erteilt worden. Der untere Platz stand zeitweise nicht zur Verfügung, entweder stand er unter Wasser oder war gefroren. Der obere Platz war rutschig und gefährlich für die Spieler. Wir werden an Ergebnissen gemessen, dafür benötigen wir dann aber auch entsprechende Bedingungen. Das haben wir be­sprochen und alle gemeinsam er­kannt, dass Umbaumaßnahmen nö­tig sind. Der untere Platz wird jetzt komplett neu gebaut. Was waren denn Ihre Saisonhöhepunkte? Die Heimsiege gegen Schalke und Dortmund, auch das 4:4 gegen Leverkusen. Wir hätten uns ja gegen alle Mannschaften, die sich für die Champions League qualifiziert ha­ben, außer den Bayern, nach Europacup-Regeln in Hin- und Rückspiel durchgesetzt. Ein Highlight ist für mich auch, dass wir mit Timo Hübers und Linton Maina zwei Spielern aus dem Nachwuchsbereich zu Bundesliga-Einsätzen verholfen ha­ben. Wir reden nicht nur von Ju­gendspielern, wir setzen sie auch ein, wenn die Leistung stimmt. Be­sonders war auch, dass sich viele Spieler weiterentwickelt haben, was sich nicht nur an den gestiegenen Marktwerten zeigt.

Das 96-Torjubel-Quiz zur abgelaufenen Spielzeit Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Martin Harnik © Maike Lobback Auflösung: Aufgrund der sichtbar schlechten Wetterlage dürfte es den meisten Quiz-Fans nicht schwer gefallen sein, den Gegner aus diesem Spiel zu erraten. Im einzigen Schnee-Spiel der Roten jubelt Martin Harnik mit seinen Teamkollegen über das 2:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim (15. Spieltag). © Maike Lobback Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Felix Klaus © dpa Auflösung: Wunderschön hat Felix Klaus seinen ersten Saisontreffer erzielt. Per direkten Freistoß traf er am 10. Spieltag gegen Borussia Dortmund. Das wurde anschließend mit der gesamten Mannschaft gefeiert. © dpa Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Martin Harnik © Maike Lobback (Team zur Nieden) Auflösung: Martin Harnik jubelt in dieser Szene nach seinem 1:0-Siegtreffer am ersten Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 (1. Spieltag). © Maike Lobback (Team zur Nieden) Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Charlison Benschop © imago/GEPA pictures Auflösung: Für Charlison Benschop war das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den FC Bayern München (14. Spieltag) ein ganz besonderes. Denn Benschop, der die Rückennummer 35 trägt, traf in der 35. Minute. Das Tor widmete er seinem Vater, der 2003 im Alter von 35 Jahren gestorben war. © imago/GEPA pictures Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Niclas Füllkrug © dpa Auflösung: Für Niclas Füllkrug ist es ein magischer 18. Spieltag gewesen. Gegen den 1. FSV Mainz 05 traf er dreifach und sicherte den Roten somit den 3:2-Sieg. © dpa Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Salif Sané © imago/Joachim Sielski Auflösung: Mit viel Elan freute sich Salif Sané über seinen Ausgleichstreffer im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (8. Spieltag). Gebracht hatte der Treffer jedoch nichts. Die Frankfurter trafen in der Schlussminute zum 2:1. © imago/Joachim Sielski Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Waldemar Anton © Maike Lobback Auflösung: 96-Verteidiger Waldemar Anton trifft nicht oft. Gegen den SC Freiburg (22. Spieltag) traf er allerdings per Rechtsschuss zum zwischenzeitlichen 1:0. 96 gewann am Ende 2:1. © Maike Lobback Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Jonathas © Maike Lobback Auflösung: Sein erstes Bundesligator schoss Jonathas direkt bei seinem ersten Einsatz gegen den FC Schalke 04 (2. Spieltag). © Maike Lobback Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Kenan Karaman © imago/DeFodi Auflösung: Sein einziges Tor in der Saison machte Kenan Karaman am 32. Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim. © imago/DeFodi Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Iver Fossum © imago/Eibner Auflösung: Einmal traf Iver Fossum in der abgelaufenen Spielzeit für Hannover 96. Für sein Tor gegen den Hamburger SV (21. Spieltag) wurde er dafür beglückwünscht. © imago/Eibner Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Salif Sané © Maike Lobback Auflösung: Es war das letzte Tor für Salif Sané im Trikot von Hannover 96! Und dann auch noch im letzten Heimspiel der Saison! Ein schöner Abschluss! Sané traf am 33. Spieltag gegen Hertha BSC. © Maike Lobback Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Martin Harnik © Maike Lobback Auflösung: Gejubelt hat Martin Harnik in der abgelaufenen Spielzeit häufig. Bei Flutlicht allerdings nicht ganz so oft. Gegen den Hamburger SV (4. Spieltag) freute er sich über sein 1:0. © Maike Lobback Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Julian Korb © dpa Auflösung: In einem verrückten Spiel gratulieren die 96-Spieler Julian Korb zu seinem Treffer zum 4:4-Endstand gegen Bayer 04 Leverkusen (17. Spieltag). © dpa Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Niclas Füllkrug © imago/Sportfoto Rudel Auflösung: Einen ganz späten Treffer erzielte Niclas Füllkrug am 30. Spieltag gegen den VfB Stuttgart. In der Nachspielzeit köpfte der Stürmer über Ex-96-Keeper Ron-Robert Zieler ins Tor. © imago/Sportfoto Rudel Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Niclas Füllkrug © imago/DeFodi Auflösung: Für Niclas Füllkrug platzte am 9. Spieltag der Knoten. Gegen den FC Augsburg traf er gleich doppelt zum 2:1-Auswärtssieg. © imago/DeFodi Gegen welchen Verein jubelte der folgende 96-Spieler? © Collage Felix Klaus © Maike Lobback Auflösung: Mit seinem Treffer zum 2:0 verhalf Felix Klaus seinem Team im Spiel gegen Werder Bremen (29. Spieltag) zum 2:1-Sieg. © Maike Lobback

Es bleibt aber eine Mannschaft, deren individuelle Klasse begrenzt ist. Auf welchen Positionen soll sie verstärkt werden? Ich bin ehrgeizig und stecke mir die höchstmöglichen Ziele. Wenn wir einen sicheren Mittelfeldplatz erreichen wollen, müssen wir die Qualität im Kader deutlich anheben. Es freut mich, dass der Präsident das auch öffentlich so formuliert. Wir haben bis jetzt unter anderem mit Spielern gearbeitet, die bei ihren vorherigen Vereinen nicht regelmäßig zum Einsatz gekommen sind. Wir sind zudem mit einem Großteil der Mannschaft angetreten, die 2016 sang- und klanglos abgestiegen ist. Es hat sich gezeigt, dass wir immer am Limit spielen müssen, sonst reicht es nicht. Wir haben viele Spieler weiterentwickelt und bis an die Decke gebracht, einige sind sogar durch die Decke gegangen (lacht). Da wir alle aber keine Zauberer sind, haben wir Augen und Ohren für alle Positionen bis auf die Torwartposition offen. Wir wollen Spieler finden, die charaktermäßig zu uns passen und hier die nächsten Schritte gehen, vielleicht zu Nationalspielern reifen oder den Durchbruch schaffen wollen. Suchen Sie jetzt vor allem gestandene Bundesliga-Spieler? Ich möchte Spieler ha­ben, die Lust auf Hannover 96 und den Fußball haben, den wir spielen wollen. Wir haben nämlich nicht, wie einige Experten meinten, wie der klassische Aufsteiger gespielt. Wir haben einen anderen Weg versucht mit der Philosophie, die ich auf den Verein übertragen will und mit der wir erfolgreich sind. Wir haben die meisten Tore durch Positionsspiel erzielt und nicht durch Umschalten oder Konter. Wir spielen variabel, hatten neun unterschiedliche Grundordnungen. Im Idealfall suchen wir Spieler, die die Bundesliga kennen und die Sprache sprechen. Das ist meine Priorität. Wir werden bei 96 wohl eher Spieler bekommen, die wir weiterentwickeln können. Wenn uns das weiter erfolgreich wie bisher gelingt, können wir in Zukunft regelmäßige Transfererlöse erzielen.

Das 96-Zeugnis für die Bundesliga-Saison 2017/18: Die Saison: Nach einer sehr guten Hinrunde mit 23 Punkten schwächte sich die Formkurve in der Rückrunde ab. 16 Punkte sammelte 96 da nur noch. Zusammen reichte es zu 39 Punkten – sechs Punkte Polster zu Relegationsplatz 16. © Maike Lobback Vor allem bei den Heimniederlagen gegen Wolfsburg, Gladbach und Augsburg verschenkte 96 eine frühzeitige Rettung und bessere Platzierung. In den wichtigen, jeweils richtungsweisenden Spielen gegen Freiburg, Bremen und Hertha war die Mannschaft aber wieder voll da und schaffte die entscheidenden Siege. Angesichts der Probleme im Umfeld gibt’s für die Saison mit Fan-Ärger, 50+1 und Manager-Fluchtversuchen. Note 2 © Maike Lobback Die Neuen: Erst nach der Saison ist eine Bewertung der Transfers möglich. Wobei ausgerechnet der teuerste Einkauf mit Jonathas aus dem Raster fällt. Zu oft verletzt oder krank konnte er nicht beweisen, ob er die Mannschaft verstärken kann. Stand jetzt hat 96 zehn Millionen Euro für drei Tore bezahlt – der Königstransfer ist ein Flop. © Florian Petrow Kaum zu bewerten auch Torwart Michael Esser – für drei Millionen Euro aus Darmstadt geholt, hat er auch die Qualität für die Bundesliga, ist aber letztlich nur Ersatz. © dpa Enttäuschend der in der Winterpause für drei Millionen Euro geholte Verteidiger Josip Elez – da hat Trainer André Breitenreiter noch viel Arbeit vor sich. © Sielski Julian Korb und Matthias Ostrzolek spielten in der Hinrunde ein wichtige Rolle, in der Rückrunde weniger. © Sielski Als super hat sich die Verpflichtung von Pirmin Schwegler erwiesen, der Schweizer ist die Topverstärkung. © imago/Jan Huebner Klar im Plus auch Ihlas Bebou, obwohl er zuletzt durchhing. Insgesamt gibt’s für die Transfers mit sieben Neuen die Note 3 © Sielski Der Trainer: André Breitenreiter hat es geschafft, aus einer limitierten Mannschaft ein Team zu formen, das zusammenhält, dazu variabel und erfolgreich spielen kann. Nicht alle Matchpläne gingen auf, es hat sich auch nicht jede Aufstellung oder Einwechslung als richtig erwiesen. Aber 96 versuchte Fußball zu spielen, von hinten heraus zu kombinieren und nicht nur lange Bälle nach vorn zu kloppen, wie es lange üblich war. © Maike Lobback Breitenreiter hat die richtige Ansprache für die Mannschaft gefunden – sie folgt ihm. Zusammen sind sie eine Einheit. Für den 96-Trainer gibt es nach der komplizierten Saison die Note 1 © Sielski Der Manager: Horst Heldt ist ein Spezialfall – der Plus-Minus-Mann der Saison. Nach seiner Verpflichtung stellte der Manager die richtigen Weichen, holte Breitenreiter als Trainer. Die Transferquote ist besser als in den Vorjahren unter Dirk Dufner und Martin Bader. Der Kader war stark genug, um nicht wieder abzusteigen. © Maike Lobback Aber zweimal flirtete Heldt in der laufenden Saison mit anderen Clubs. Erst mit Köln, dann sagte er dem 96-Chef Martin Kind, dass er nach Wolfsburg wechseln möchte. Der Transfer scheiterte nur an dem miserablen Ablöseangebot der Wolfsburger. Für den Manager gibt’s nur mit viel Wohlwollen die Note 4- © imago/foto2press Die Bank: Für Kaderspieler wie Sebastian Maier und Manuel Schmiedebach ist die Bundesliga eine Nummer zu groß. © Florian Petrow Felipe war wieder lange verletzt, Noah Sarenren Bazee ist zu lange eine Hoffnung. Ob Iver Fossum seine Zweikampfschwäche abtrainiert? © Maike Lobback Von der Bank kam meist zu wenig, dafür gibt’s die Note 5 © imago/Eibner Die Entwicklung: Toll rausgemacht haben sich Niclas Füllkrug, Waldemar Anton, Timo Hübers oder auch Oliver Sorg. Philipp Tschauner und Martin Harnik sind wichtige Stützen. © imago/Joachim Sielski Mit Linton Maina ist ein neues Talent auf dem Sprung zu den Profis. Für diese positive Entwicklung im Team vergeben wir die Note 2 © imago/Jan Huebner

Haben Sie in Gesprächen mit potenziellen neuen Spielern fesgestellt, dass sie das Fan-Theater abschreckt? Natürlich gibt’s dazu auch Fragen. Wir müssen für Ruhe sorgen, so eine Saison mit so vielen Nebenschauplätzen können wir nicht noch einmal durchstehen. Wir haben, trotz der Unterstützung vieler Zu­schauer, gefühlt 34 Auswärtsspiele bestritten, ein zweites Jahr werden wir das nicht hinbekommen. Aber die Spieler interessiert es viel mehr, was wir mit ihnen vorhaben. Sie haben richtig Lust darauf, bei uns zu spielen, weil sie gesehen haben, dass wir von hinten heraus kombinieren, variabel sind und über einstudierte Abläufe unsere Tore erzielen. Das will ich mit Spielern perfektionieren, die eine hohe Qualität besitzen. Spieler wie Waldemar Anton, Niclas Füllkrug und Ihlas Bebou haben sich toll entwickelt. Haben Sie Angst, dass Sie Ihnen noch weggekauft werden? Erst einmal ist das Interesse anderer, größerer Clubs eine Bestätigung für den Spieler und für uns. Da wird sicher die Tage das eine oder andere hereinflattern. Wir müssen dann gemeinsam entscheiden, ob wir hier den nächsten Schritt gehen wollen und unsere Säulen behalten, um eine tolle Mannschaft mit Perspektive aufzubauen – oder ob wir dem Lockruf des großen Geldes folgen. Ich gehe davon aus, dass uns kein weiterer Leistungsträger verlassen wird. Wie groß soll denn der neue Kader sein? Da kann ich keine genaue Zahl nennen. Wir haben Spieler im Kader, die uns auch diese Saison über viele Monate nicht zur Verfügung standen. Das müssen wir bei der Planung berücksichtigen, dadurch wird der Kader eher größer.

Zitate von André Breitenreiter zum Stimmungs-Boykott bei der 96-Niederlage gegen Gladbach "Ich habe eine solche negative Atmosphäre noch nie erlebt. Damit haben wir nicht gerechnet. Das hat die Jungs berührt. Wir haben das in der Halbzeit angesprochen." © Maike Lobback (Archiv) "Ich sage nicht das, was ich denke. Es ist einfach nur schade, dass die Leistung der Mannschaft nicht ausreichend honoriert wird. Wir haben uns die ganze Saison neutral verhalten. Wir können nur durch sportliche Leistung unseren Teil dazu beitragen. Die Jungs versuchen ihr Bestes. Durch Unterstützung von den Rängen wäre auch heute mehr möglich gewesen." "Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gespielt. Mönchengladbach hat Weltmeister auf dem Platz, internationale Topstars. Und doch haben wir uns auf Augenhöhe bewegt. Es entscheiden im Fußball Kleinigkeiten. Wir haben nicht aufgegeben, haben immer weiter nach vorne agiert. Wir sind nicht belohnt worden." "Wir werden das mit der Mannschaft besprechen und werden auch die Meinungen hören. Die Jungs werden damit gut umgehen, die Enttäuschung ist natürlich groß, weil wir uns viel vorgenommen haben. Spieler und Trainer arbeiten natürlich lieber in einer positiven Atmosphäre. So etwas zieht schon runter." © Joachim Sielski "Das Thema ist Sache der Vereinsführung in der Kommunikation mit den unterschiedlichen Fangruppierungen. Wir verhalten uns als Mannschaft auch weiter neutral. Vor 14 Tagen nach dem Heimsieg haben wir uns genauso verabschiedet wie jedes Mal. Wir können nur da beeinflussen, was wir uns auf dem Trainingsplatz erarbeiten. Mit Unterstützung besser. Wenn nicht, dann versuchen wir es halt alleine gegen alle." © Petrow (Archiv) "Auf dem Weg zum Aufstieg haben wir gesehen, was positive Emotionen auslösen können. Wir sind getragen worden in schwierigen Phasen." © Lobback

Zählt Jonathas zu den Spielern, mit denen Sie nicht planen können? Nein. Er hat sich schwer verletzt und konnte sich im Anschluss daran nicht auf den Fitness-Level bringen, um uns dauerhaft helfen zu können. Aber wir haben andere Auswertungen als die Öffentlichkeit, danach ist er einer von unseren drei Topspielern, wenn er auf dem Platz stand. Bei anderen Daten gehört Jonathas neben Salif Sané und Niclas Füllkrug zu den drei 96-Spielern, die sich auf internationalem Niveau bewegt haben. Aber das nützt uns nichts, wenn er zu selten zur Verfügung steht. Also sind Sie zuversichtlich, dass Jonathas bei 96 bleibt und in der nächsten Saison seine Tore macht? Das werden wir sehen, da müssen wir die nächsten Wochen ab­warten. Von Andreas Willeke und Tobias Manzke

