Eklat um Superstar Carrasco: Teamkollege verprügelt! Belgier zahlt Hammer-Strafe

Rekordstrafe für Yannick Carrasco! Der belgische Superstar, der Anfang 2018 überraschend von Atlético Madrid in die Chinese Super League wechselte und mit Belgien bei der WM in Russland Dritter wurde, muss seinem Teamkollegen Pengxiang Jin (28) umgerechnet 155 000 Euro zahlen. Das berichtet Titan Sports Plus.