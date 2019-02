Youth League-Sensation: Hertha-Jugend schmeißt Paris Saint-Germain raus

Die A-Jugend von Hertha BSC hat in der Uefa Youth League für eine kleine Sensation gesorgt und den Nachwuchs von Paris Saint-Germain aus dem Wettbewerb geschmissen. Die Mannschaft von Trainer Michael Hartmann bezwang die Pariser trotz eines 0:1-Halbzeitrückstands noch mit 2:1. Damit ziehen die Berliner ins Achtelfinale der Youth League ein, die Auslosung dafür findet am kommenden Freitag statt.

0:1 nach 25 Minuten

Die Berliner waren in der Partie im Amateurstadion auf dem Olympiagelände vor gut 1800 Zuschauern von Anfang an im Spiel, es fehlten allerdings die klaren Torchancen. Die hatte dagegen der Gast aus Paris, der in der 25. Minute durch Pembele in Führung ging. Nach einem Eckball war Innenverteidiger Florian Baak nicht hochgesprungen, so dass sein Gegenspieler ungehindert einköpfen konnte.

Sechs Minuten Später hatte Florian Krebs die Chance zum Ausgleich, doch sein Volley zischte nur knapp am linken Pfosten vorbei. Wenig später fiel fast das 0:2 aus Sicht der Berliner. Nach einer Ecke konnte der Potsdamer Maximilian Gurschke zweimal auf der Linie klären und verhinderte damit einen höheren Rückstand.

Zwei sehenswerte Berliner Treffer

In der zweiten Hälfte waren die Berliner aktiver, doch der Ausgleich fiel erst in der 74. Minute. Nach einer Flanke von Dennis Jastrzembski nahm Krebs den Ball per Dropkick und verwandelte sehenswert zum 1:1. Bei einem Remis wäre es in dem Do-or-Die-Spiel (ohne Rückspiel) direkt ins Elfmeterschießen gegangen. Doch dazu sollte es nicht kommen: Nikos Zagrofakis zimmerte einen Abpraller nach einem Freistoß sehenswert ins Pariser Tor (86.).

Doch die Berliner mussten noch zwei Schrecksekunden überstehen. Nur zwei Minuten nach der Führung versagten Kalimuendo die Nerven, als er einen Eckball aus kürzester Distanz nicht per Kopf im Berliner Tor unterbringen konnte. Allerdings war der Pariser Spieler, der von Ex-Profi Thiago Motta trainiert wird, auch sichtlich überrascht, dass der Ball so frei durch den Sechzehner fliegen konnte. Noch brenzliger wurde es in der sechsten Minute der Nachspielzeit, als Pimbele am Pfosten scheiterte.

Nach dem Abpfiff stürmten die Berliner jubelnd das Feld und freuten sich über den Achtelfinal-Einzug. Die nächste Runde findet Mitte März statt. Hertha hatte sich als A-Junioren-Meister in der vergangenen Saison für den Wettbewerb qualifiziert. Einziger weiterer deutscher Vertreter in der Youth- League ist Hoffenheim.