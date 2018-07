Yussuf Poulsen: Darum steht „Yurary“ auf seinem Dänemark-Trikot mit der Nummer 20

Yussuf oder Yurary? Fans rätseln bei der WM 2018 über das Trikot von Dänemark-Star Yussuf Poulsen. Auch beim Achtelfinale zwischen Kroatien und den Dänen wird es sicherlich wieder einige Diskussionen um den kuriosen Namen auf dem Dress des Stürmers mit der Nummer 20 geben – schließlich zeigt der 24-Jährige von RB Leipzig seit jeher bei den „Roten Bullen“ seinen Nachnamen auf dem Rücken. Bei der WM und in der dänischen Nationalmannschaft allgemein ist dies allerdings anders. Warum? Die Antwort sagt viel über den Menschen Yussuf Yurary Poulsen, so sein kompletter Name, aus.