Zahnlose Eislöwen überlassen den Freiburger Wölfen per 3:6 die Punkte

Dresden. Für die Dresdner Eislöwen wird die Luft am Ende der DEL-2-Hauptrunde immer dünner. Nach der deftigen 2:6-Pleite am Freitag in Kassel blamierten sich die Schützlinge von Trainer Bradley Gratton am Sonntag daheim gegen den Tabellenvorletzten EHC Freiburg und kassierten mit dem 3:6 (2:3, 1:1, 0:2) die nächste Klatsche. Durch diese „Nullnummer“ und den Sieg von Bayreuth in Crimmitschau rutschen die Blau-Weißen vor den beiden letzten Spieltagen auf den zehnten Platz und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Eispiraten Crimmitschau, die derzeit als Elfter in die Playdowns müssten.

Sirokov gibt Debüt

Diesmal hatte Bradley Gratton als überzähligen Kontingentspieler Stürmer Harrison Reed auf die Tribüne beordert, dafür gab Neuzugang Aleksejs Sirokovs sein Debüt im Eislöwen-Trikot. Einen solchen Luxus gab es bei den Gästen aus dem Breisgau nicht, sie reisten aufgrund vieler Ausfälle nur mit 15 Feldspielern an. Trotz der langen Busfahrt waren sie von Beginn an hellwach und mit einem schönen Alleingang setzte Jannik Herm bereits in der 2. Minute mit dem 1:0 den ersten Nadelstich. Doch als fünf Minuten später der lettische Neuzugang Aleksejs Sirokovs in Überzahl zum 1:1 einnetzte, konnten die reichlich 3000 Zuschauer noch hoffen.

Aber Freiburg ging erneut in Front, Jozef Balej markierte in Überzahl das 2:1 (11.). Fast postwendend glich Thomas Pielmeier mit einem Nachschuss zum 2:2 (11.) aus. Weil die Elbestädter aber auch diesmal nicht von der Strafbank wegblieben, nutzte Ryon Moser das dritte Powerplay seiner Mannschaft zum 3:2 (17.). Zu Beginn des zweiten Abschnittes bemühten sich die Hausherren zwar, doch vorm gegnerischen Tor agierten sie zu zögerlich und unpräzise. Und genau in dieser Druckphase reichte ein schneller Konter der Gäste und Jozef Baley baute die Freiburger Führung auf 4:2 (33.) aus. Zwar kamen die Elbestädter durch einen Treffer von Jordan Heywood (36.) nochmals heran, doch im Schlussdrittel sorgte Brad McGowan mit einem weiteren Konter, den er zum 5:3 (48.) abschloss, für die Entscheidung. Und Jozef Balej setzte mit dem 6:3 (60.) ins leere Dresdner Gehäuse den bitteren Schlusspunkt aus Sicht der Blau-Weißen, die am Ende Pfiffe zu hören bekamen.

"So eine Leistung kann man nicht bringen"