Für mehr Disziplin im DFB-Team: Bundestrainer Joachim Löw führt Zapfenstreich ein

Bei der WM fehlte es einigen Spielern an der nötigen Selbstdisziplin. So soll Timo Werner im WM-Trainingslager in Eppan/Südtirol das Frühstück verschlafen haben. Leroy Sané soll sogar mittags geweckt worden sein, um von seinem WM-Aus informiert zu werden.

Demnach müssen alle Spieler ab 0 Uhr auf ihrem Hotelzimmer sein. Nächtliche Ausflüge oder ein Getränk an der Hotelbar nach Mitternacht sind dann untersagt. Löw soll damit verstärkt das Thema Disziplin in den Vordergrund stellen wollen.

​Erster Härtetest nach dem WM-Debakel

Ob die neuen, klaren Regeln auch für mehr Organisation auf dem Platz führt, wird sich am Donnerstag zeigen. Dann spielt das DFB-Team am ersten Spieltag der neuen UEFA Nations League (hier die Regeln) gegen Weltmeister Frankreich. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in München. Am Sonntag (20.45 Uhr) testen die Deutschen dann in Sinsheim gegen Peru.