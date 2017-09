ZDF und ARD bei WM 2018 auf Sparkurs: Nur kleines Team in Russland - ohne Oliver Kahn

Für die kommende Weltmeisterschaft 2018 in Russland wollen die Öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Kosten für die Übertragung deutlich zurückschrauben. Statt wie bei den vergangenen Turnieren auf einen großen Tross mit zahlreichen Mitarbeitern und einer großen Menge Material, sollen laut BILD nur wenige Reporter, Techniker und Kameraleute an die Austragungsorte der WM reisen.

Das Sparprogramm betrifft demnach auch das Moderatoren-Team, bestehend aus Oliver Kahn und Oliver Welke. Statt wie bisher vor Ort über die Spiele zu berichten, bleibt das Duo beim kommenden Turnier in der Sendezentrale des ZDF in Baden-Baden. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky betonte: "Wir werden das Turnier mit deutlich reduziertem Personal und Kosten fahren, ohne an journalistischer Qualität einzubüßen." Das soll dank modernerer Technik und einer Übertragung über günstige Internet-Leitungen gelingen.