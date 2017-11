Zé Roberto im großen Abschiedsinterview: "Die Bundesliga? Da werde ich ganz wehmütig"

Anzeige

336 Spiele in der Bundesliga. 97 Vorlagen. 39 Tore. Drei Vereine. Eine Legende.

Mit Zé Roberto hat sich in dieser Woche einer der ganz Großen von der Fußballbühne verabschiedet. Mit stolzen 43 Jahren absolvierte der langjährige brasilianische Nationalspieler sein letztes Spiel für den letzten Verein Palmeiras - und gewann mit 2:0 gegen Botafogo. Wenige Tage später, lange, nachdem ihn seine Teamkollegen ein letztes Mal in den Nachthimmel von Sao Paulo warfen, traf SPORTBUZZER-Reporterin Martina Farmbauer den früheren Star von Bayer 04 Leverkusen, Bayern München und dem Hamburger SV zum exklusiven Abschiedsinterview.

SPORTBUZZER: Zé Roberto, nach Ihrem letzten Spiel für Palmeiras haben Sie gesagt, dass Sie drei Tage nicht geschlafen haben. Es ist immer in meinen Kopf gekommen, wie der Tag danach sein würde. Der Tag, an dem ich mich zur Ruhe gesetzt habe. Und nicht mehr das mache, was ich immer geliebt habe. Da hat ein Film angefangen, in meinem Kopf abzulaufen. Ich habe gedacht, wie ich darauf reagieren, wie ich damit umgehen würde, auch weil ich eine sehr lange Karriere gehabt habe. 25 Jahre. Und weil ich das so lange Zeit gelebt habe, war es schwer, zu realisieren: Es ist das letzte, das letzte. Deswegen habe ich am Ende des Spiels, als die Spieler mich in die Luft geworfen haben und der Schiedsrichter abgepfiffen hat, angefangen zu weinen. Und ich bin weinend vom Feld gelaufen, um mich zu bedanken. Das war der schwierigste Moment für mich.

Haben Sie einen Plan erstellt, was Sie ab nächsten Montag machen werden, um nicht in ein Loch zu fallen? Nachdem ich die Einladung von Palmeiras bekommen habe, im Klub zu bleiben, wo ich mit meinen Kollegen Kontakt haben kann, in meinem Arbeitsumfeld sein werde, werde ich das nicht so sehr merken, als wenn ich morgens zu Hause aufwache und denke: ‚Mensch, was mache ich heute?‘ Ich habe das schon von vielen Spielern gehört, dass sie nach der Karriere in Depression verfallen, weil sie mit diesem Übergang nicht zurechtgekommen sind.

Zé Roberto: Auch im hohen Fußballeralter noch topfit. © Getty

"Die Option Deutschland bleibt für mich"

Mit diesem Projekt rücken Ihre Pläne, nach Deutschland zurückzukehren, in den Hintergrund. Das, was ich jetzt machen werde, ist eine Entscheidung für meine Zukunft. Die Funktion, die ich bei Palmeiras ausfüllen werde, eine Art Sportdirektor, existiert in Deutschland schon. Hier in Brasilien kann ich mich in den Job einfinden. In Europa gibt es viele ehemalige Athleten, die in Klubs arbeiten. Wenn ich also meine Erfahrung hier sammle, bleibt die Option, in Deutschland bei Klubs zu arbeiten, mit denen ich eine Verbindung habe. Das sind die drei Klubs (Bayer Leverkusen, FC Bayern, HSV, Anmerk. d. Red.), für die ich gespielt habe. Aber ich bin offen für alles. Erst einmal möchte ich aber bei Palmeiras als Sportdirektor arbeiten.

Wie verfolgen Sie die Bundesliga noch? Ich werde ganz wehmütig, wenn ich die Bundesliga im Fernsehen sehe, weil es mich an die Zeit erinnert, die ich dort gespielt habe. Und Mensch, ich erinnere mich daran, wie ich es geschafft habe, in der Kälte zu spielen. In München, wo ich die meiste Zeit, sechs Jahre, gespielt habe, habe ich bei bis zu minus 18 gespielt. Und wenn ich den HSV sehe, erinnere ich mich daran, dass der HSV damals, als ich dort gespielt habe, um einen Platz für die Euro League oder die Champions League gekämpft hat. Seit ein paar Jahren kämpft er nun gegen den Abstieg. Da frage ich mich: Aus welchem Grund ist das so, was ist los beim HSV?

"Fiete Arp ist sehr geschickt"

Und, was ist Ihre Antwort? Es ist schwer, aus der Ferne eine Antwort zu geben. Aber ich glaube, es läuft viel über die Vereinsführung. Die hat es nicht geschafft, eine respektierte, wettbewerbsfähige Mannschaft aufzubauen.

Der HSV hat in Jann-Fiete Arp immerhin einen neuen Hoffnungsträger. Ich habe ihn einmal spielen sehen, als er eingewechselt wurde, ein sehr technischer Spieler, sehr geschickt. Ich glaube, dass es wichtig ist, in die Jugendarbeit zu investieren, damit der Klub Spieler als Referenz hat, die beim HSV groß geworden sind, wie es bei Palmeiras zuletzt mit Gabriel Jesus (heute Manchester City, Anmerk. d. Red.) passiert ist. Und hier in Brasilien hilft es den Klubs auch finanziell, nicht wahr? Nicht nur von einem Sponsor abhängig zu sein, sondern auch hoffnungsvolle Spieler zu formen und sie zu verkaufen.

Zé Roberto: Seine Karriere in Bildern Bei Bayer Leverkusen feiert Zé Roberto seinen Durchbruch in der Bundesliga. Er bleibt für vier Jahre bei Bayer und geht dann weiter gen Süden. Gegen Real Madrid erlebt Zé Roberto sein größtes Spiel mit Bayer Leverkusen im Champions-League-Finale. Am Ende geht dieses gegen seinen Entdecker-Verein in Glasgow mit 1:2 verloren. © imago Für die brasilianische Nationalmannschaft ist Zé Roberto bei der WM 2006 in Deutschland mit dabei. Ein Jahr später verkündet er seinen Rücktritt aus der Selecao - nach elf Jahren, 84 Länderspielen und sechs Toren. © imago Vier Mal feiert Zé Roberto mit dem FC Bayern München die Deutsche Meisterschaft. Vier Mal holt Zé Roberto mit dem FCB auch den DFB-Pokal. Zé Roberto wechselt im Juli 2002 zum FC Bayern München. Nach seinem Abgang vier Jahre später, kommt er als Leihspieler 2007 noch einmal für 24 Monate zurück. Der HSV holt den Brasilianer für 4 Millionen Euro aus Uruguay. Zé Roberto spielt von 2009 bis 2011 bis beim Hamburger SV, macht insgesamt 72 Spiele, schießt acht Tore und gibt starke 20 Vorlagen. © imago Beim Hamburger SV startet Zé Roberto an den ersten zwölf Spieltagen richtig durch. Er schießt fünf Tore und gibt drei Vorlagen. Doch eine Verletzung bremst ihn für den Rest der Hinrunde aus. MIt Palmeiras gewinnt Zé Roberto 2016 die Meisterschaft in Brasilien. Zé Roberto ist auch mit 42 Jahren noch topfit. Für Palmeiras spielt er seit 2015. Jetzt beendet er dort seine Karriere.

