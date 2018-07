Zehn Jahre Sommer-Camp mit RB Leipzig: "Oarschloch"-Pässe, Hütten-Eklat und Naby the Ripper

Anzeige

Seefeld. Ralf Rangnick hat in Seefeld alles und alle im Griff. Kein Lagerkoller weit und breit. Keine Todesgrätschen, kein Naby the Ripper, keine Verletzten. Das zehnte Sommercamp bietet keine Angriffsfläche. Bei den neun vorherigen war das nicht immer so. Ein Rückblick.

2009, das erste Mal, Teistungen

Kurz nach der Niederkunft des RB-Babys geht es zum Üben ins thüringsche Teistungen. Cheftrainer Tino Vogel seilt sich nach den Einheiten flugs ins Victor's Residenz-Hotel ab, muss nach Lungenentzündung viel schlafen. Club-Hebamme Andreas Sadlo erscheint mit eingegipstem Oberarm und bekommt einen Vollspannstoß von Kapitän Ingo Hertzsch an den maladen Oberarm. Mit im Camp: Quoten-Markranstädter wie Frank Räbsch und Ronny Kujat. Keeper Uwe Neuhaus soll aufschreiben, was er so alles braucht an Ausrüstung. Neuhaus schreibt vier Seiten voll.

DURCHKLICKEN: Die RB-Sommertrainingslager 2009 ging es für RB Leipzig nach Teistungen. Hier wurde u.a. gegen den Goslarer SC 08 getestet. © LVZ-Archiv 2010 bereitet sich RB Leipzig in der Steiermark auf die Saison vor. Zum Testprogramm gehört unter anderem ein Spiel gegen Schalke 04. © Christian Modla 2011 schwitzen die RB-Profis in Bad Radkersburg. Zum täglichen Programm gehört natürlich das gemeinsame Läufchen. © GEPA pictures Der Mannschafts-Fahrradausflug gehörte auch 2011 schon zum Programm im Trainingslager der Roten Bullen. © GEPA pictures 2012 bezieht das Team von Coach Alexander Zorniger in Bad Aussee Quartier. © GEPA pictures Hier wird, wie auch in den Jahren zuvor, vor idyllischem Alpenpanorama trainiert. © GEPA pictures 2013 geht die Reise nach Walchsee. © GEPA pictures Hier wartet auch auf das Torhütertam Fabio Coltorti, Erik Domaschke and Benjamin Bellot ein intensives Programm. © GEPA pictures 2014 geht es für Terrence und Co. nach Schladming. © GEPA pictures 2014 in Schladming: Zum Programm gehörte auch ein gemeinsamer Ausflug zu einer Almhütte. © GEPA pictures 2015 übernimmt Ralf Rangnick das Kommando bei RB Leipzig und reist mit seinen Jungs nach Leogang. © GEPA pictures Zur Abkühlung nach schweißtreibenden Trainingseinheiten stehen in Leogang Eistonnen bereit. © GEPA pictures 2016 übernimmt Ralph Hasenhüttl RB Leipzig. Zur Vorbereitung auf die erste Bundesligasaison geht es nach Schladming. © GEPA pictures 2016 ist Naby Keita das erste Mal mit an Bord. © GEPA pictures 2017 geht es als Vizemeister erstmals nach Seefeld. © GEPA pictures Die vorübergehende Heimat von RB Leipzig nach der sensationellen Premierensaison im deutschen Fußball-Oberhaus ist das Hotel Nidum. © GEPA pictures 2018 geht die Reise erneut nach Seefeld. © GEPA pictures Hier arbeitet das Team unter Coach Ralf Rangnick an der Vorbereitung auf die Saison 2018/19. © GEPA pictures

Anzeige

2010, Zentrum der Macht, Salzburg

RB übt im Salzburger Fußball-Labor Liefering. Tomas Oral, Ex-Trainer des FSV Frankfurt, hat Vogel beerbt. Die Spieler müssen Adidas-Schweißbänder tragen. Daniel Frahn: „Das sollte uns das Gefühl geben, dass uns der Mitspieler hilft. Eine Wahnsinns-Idee.“ Orals anderer Splin: Seine Lieblings-CD mit einem Fußball-Lied wird bei jeder Busfahrt eingelegt. Abwehrmann Thomas Kläsener muss sich beim Training übergeben. Kläsener: „Könnte auch an der CD gelegen haben.“ Audienzen bei Dr. Bernd Pansold, Boss des Red-Bull-Leistungszentrums in Thalgau, gehören dazu. Pansold will den Viertliga-Kickern erstklassige Betreuung angedeihen lassen. Oral will das nicht, Kommunikationschef Hans Felder verhindert Schlimmeres. Der Aufstieg wird um Lichtjahre verfehlt.

"Frisch" aus der Eistonne: Jean Kevin Augustin und Ibrahima Konaté haben sichtlich Spaß

2011, tief in der Steiermark, Bad Radkersburg

Peter Pacult ist neuer Trainer, gibt Frahn im Camp in der Steiermark die Schleife (Spielführerbinde) und führt die Bilder-Sprache ein. Ein Pass, der kein guter ist, firmiert unter „Oarschloch-Pass“. Pacults Fitnesstrainer Christian Canestrini ist ein einziger Muskel, setzt die Speckzange auch bei Journalisten an. Pacult ist ein Star in seiner Heimat, kann beim Absacker in den Bad Radkersburgern Schenken das Geld stecken lassen. Als sich ein Leipziger Berichterstatter für einen Schnaps in einer Art Mini-Aquarium interessiert, windet sich der Kneipenchef. Erst als PP den Daumen nach oben streckt, fließt das Stöffchen. RB und PP in der Steiermark: Brot, Schnaps und Spiele. Der Aufstieg geht trotzdem flöten.

2012, mit Alex Zorniger in Bad Aussee

Pacults Nachfolger Alexander Zorniger ist glatt rasiert, hat gegelte Stoppelhaare und das Selbstbewusstsein eines Mannes, der 100 Länderspiele als Fußballer und Trainer absolviert hat. Sein Boss und Mentor Ralf Rangnick hat kadertechnisch feucht durchgewischt, Timo Rost, Pekka Lagerblom, Pascal Borel, Roman Wallner, Tom Geißler, Tomasz Wisio, Max Watzka und Steven Lewerenz vor die Tür gesetzt. Adrian Mrowiec, just von Hearts of Midlothian gekommen, muss seiner schwangeren Gattin beibringen, dass sie die Umzugskartons abbestellen kann. 250000 Euro lindern den Schmerz. Drei Neuzugänge aus der Ära Pacult dürfen bleiben. Juri Judt, Jeremy Karikari und Fabio Coltorti. Karikari wird ein Jahr später freigestellt. Grund: Sein PKW parkt in einer Mai-Nacht in der Nähe der RB-Geschäftsstelle. Auf dem Dach. Rangnick holt unter anderem einen gewissen Dominik Kaiser. In Bad Aussee wächst zusammen .. . na, Sie wissen schon. RB steigt in die dritte Liga auf.

Tag vier im Trainingslager von RB Leipzig

2013, Walch - und Schlucksee, Tirol

Das Wetter ist bescheiden, Zorniger rasiert sich erst wieder, wenn Joshua Kimmich (Stuttgart) und ein Ersatz für Stefan Kutschke aufschlagen. Bevor sich Zorniger auf den Bart tritt, macht Rangnick den Leihvertrag mit dem VfB klar. Rangnick hat Jo und eine heiße Neuigkeit im Gepäck. Kutschke II kommt. Yussuf Poulsen, 19, Lyngby BK. Am Morgen nach dem feuchtfröhlichen Mannschaftsabend erfreut Zorniger die Mannschaft mit Tempoläufen. Kein Zweifel: Am Walch- und Schluckseee werden die Weichen auf Zweitliga-Aufstieg gestellt.

2014, Schladming, Ski und Rodel gut

Der Skiort kann nicht aus seiner Haut, es ist eiskalt. Deutschland ist Weltmeister und RB holt den US-Boy Terrence Boyd von Rapid Wien. Der Hüne köpft Bierkästen aus dem Strafraum und räumt bei seinem ersten Interview ein, Wein, Weib, Gesang zu mögen. Pressefrau Christina Happel streicht alles Schöne. Boyd verletzt sich in der Vorbereitung, kommt nur auf insgesamt sieben Spiele und zwei Tore. Und sonst so? Beim Hüttenabend bestellt die Mannschaft einen Riesen-Eisbecher mit Feuerwerk für Federico Palacios. Der war am Tag zuvor bei der Fettmessung, sagen wir, gut dabei. Es ist Zornigers letztes RB-Sommercamp. Achim Beierlorzer führt die Saison zu keinem guten Ende.

2015, Leogang

Ralf Rangnick ist Trainer und jettet mit seiner Entourage in einer Bombardier Dash 8 Q 300 der Firma Intersky Richtung Leogang. Das Hotel Kirchenwirt ist vom Feinsten, die Neuen auch. Davie Selke soll RB in die Bundesliga schießen, Peter Gulacsi keinen rein lassen. Trainer-Comebacker Rangnick ist on fire, bietet den Berichterstattern morgendliche Joggingrunden an. Problem 1: RR startet um 6.45 Uhr. Problem 2: RR geht ab wie Waldemar Cierpinski. Dann schon lieber Variante 3: Fröhliches Beisammensein auf der Berghütte einer Sennerin. Zum Eklat kommt es, als ein Mann mit Akkordeon lustige Lieder singt - und ein Mann mit zwei, drei Obstlern intus (Name ist der Redaktion bekannt) den Vortrag stört. Rangnick unterbricht den Gesang, verpasst dem Störer einen fulminanten Einlauf - und weiter geht‘s mit der Musi. Ein knappes Jahr später steht der Bundesliga-Aufstieg. Grundsteinlegung: Auf 2000 Meter Höhe beim nahezu fröhlichen Beisammensein.

2016, mit "Hasi" in Grassau

Neu-Coach Ralph Hasenhüttl hält am Chiemsee Hof, erobert die Herzen von Fans und Stamm(Spielern) im Sturm. Nach dem 4:4 Test gegen Ösi-Zweitligist FC Liefering schieben Rangnick & Hasenhüttl einen Hals und jagen die lahmen Profis mit nassen Handtüchern. Die Vize-Meistermeisterschaft ist logische Folge. Kennen- und lieben gelernt haben sich Ralph & Ralf in Lofer „Am Platzl“ inmitten einer Berglandschaft. Die Szenerie: Rangnick sitzt vor einer Knödel-Suppe, Hasenhüttl vor Karotte-Ingwer. Auf dem Tisch stehen zwei Salzstreuer und zwei Pfeffermühlen Spalier. Viererkette. Die Kellnerin greift sich urplötzlich einen Salzstreuer, Hasenhüttl stellt auf Dreierkette um. Da weiß Rangnick: Das ist der Richtige!

2017, Tiefdruckgebiet und eine Grätsche in Seefeld

Endlich, ein leibhaftiger Skandal! 24. Juli 2017, 11.20 Uhr, Diego Demme senst Naby Keita um. Um 11.21 verhält sich die Nummer anders rum. Manche pimpen Keitas Grätsche im Seefelder Tiefdruckgebiet zur Mutter aller Grätschen auf. Das wird Vinnie Jones, Karlheinz Förster, und Roy Keane nicht gerecht. Die Hauptabteilung Kommunikation der Roten Bullen trifft sich zum Krisengespräch. Nachmittags meldet sich Demme in einem Videoclip zu Wort. Der Nationalspieler liegt auf einer Pritsche im Halbdunkel und sagt, dass alles halb so schlimm und er in guten Händen ist. Dann zieht der Kameramann auf und zeigt: Naby the Ripper Keita. Der legt Hand ans Bein seines Opfers. Hätte nur noch gefehlt, dass sie im Wellness-Tempel gemeinsam ins Cleopatra-Bad (165 Euro in der Neben-Saison) tauchen.

2018, Seefeld, die Sonne scheint.