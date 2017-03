Zeitplan für neue Spielstätte des FC International offen

Leipzig. Der FC Inter Leipzig (FCI) existiert erst seit dreieinhalb Jahren, genauso lange quält ihn ein existenzielles Problem. Der unterdessen in der Fußball-Oberliga spielende Verein hat bekanntlich noch keine eigene Spielstätte, muss sich deshalb permanent bei anderen Vereinen einmieten und ist auf dem Sportplatz im Mariannenpark nur Unterpächter eines einzigen Großfeldes. Die Heimspiele werden sogar rund zehn Kilometer vor den Toren Leipzigs im Macherner Tresenwald-Sportpark ausgetragen. Um diesem logistisch schwierigen Dasein Abhilfe zu schaffen, plant der FCI seit rund zwei Jahren den Bau eines Stadions. Mit Hilfe des Hauptsponsors, der CG-Gruppe, soll gegenüber des Mariannenparks ein kleines, aber regionalligataugliches Stadion entstehen. Und zwar zwischen den Gleisanlagen in Richtung Osten und dem alten Postbahnhof, einer Immobilie, die CG ohnehin wieder aktivieren, herrichten und neuen Nutzungen zuführen will. Doch über die Planungen ist das Stadion-Vorhaben noch nicht hinausgekommen. Inter erklärte dazu stets, dass der Vorgang zur Bearbeitung im Bauamt läge. Auf Anfrage erteilte Leipzigs Bauamtssprecher Roland Quester nun die überraschende Auskunft, dass noch gar kein Bauantrag gestellt sei. Das Projekt klemmt buchstäblich in der Pipeline.