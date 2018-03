Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig: Das sagen Spieler und Trainer

Diego Demme (RB Leipzig): „Die letzten zehn Minuten waren auf der Bank sehr aufregend. Wir haben die ersten 25 Minuten richtig dominiert. Danach haben wir leider ein bisschen nachgelassen und den Gegner stark gemacht. So kamen sie noch einmal in Schwung. Aber im Großen und Ganzen haben wir das gut verteidigt. Wir sind verdient in die nächste Runde eingezogen.“ © GEPA Pictures (Archiv)