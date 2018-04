Jürgen Klopps langjähriger Co-Trainer Zeljko Buvac nimmt laut britischen Medien beim FC Liverpool eine Auszeit. Wie unter anderem die Boulevard-Zeitung Mirror am Montag berichtete, wird Buvac nicht mit der Mannschaft nach Rom fahren, wo Liverpool am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel der Champions League das 5:2 aus dem Hinspiel verteidigen und ins Finale einziehen will.