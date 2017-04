Zieler liebäugelt mit Leicester-Abschied: Kehrt er in die Bundesliga zurück?

Das wusste der 28-Jährige auch: „Kasper Schmeichel hat letztes Jahr mit Leicesters Meisterschaft Geschichte geschrieben. Es war klar, dass er erst mal gesetzt sein wird. Trotzdem hatte ich sowohl in der Premier League als auch im Pokal und in der Champions League meine Einsätze. Aber man muss auch sportlich fair anerkennen, dass er derzeit einfach richtig stark spielt.“

Erst im Sommer 2016 ist Ron-Robert Zieler zum Sensations-Meister Leicester City gewechselt. An der sagenhaften Geschichte hat auch der Leicester-Keeper Kasper Schmeichel tatkräftig mitgewirkt. Entsprechend klar war demnach, dass Zieler sich auf ein Reservisten-Dasein bei den "Foxes" einstellen musste. In dieser Saison kam Zieler 13 Mal zum Einsatz.

Zieler macht sich Gedanken über Wechsel

Im Visier der Bundesliga

Gerüchten zu Folge soll Zieler bei mehreren Bundesliga-Klubs auf dem Zettel stehen, berichtet transfermarkt.de. Dazu zählen der Hamburger SV, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg. Auf Nachfrage des Portals entgegnet der Ex-Hannoveraner: "Ich verfolge natürlich weiterhin die Bundesliga. Hier habe ich den entscheidenden Schritt zum Profi gemacht. Und ich habe immer gesagt, dass die Bundesliga eine der attraktivsten Ligen in Europa ist.“

Sehen wir Zieler also bald wieder in Deutschlands Eliteliga? "„Natürlich kann ich mir irgendwann mal wieder eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. Aber wann das sein wird, weiß ich nicht. Aktuell konzentriere ich mich wirklich nur auf Leicester. Wenn ich in dieser wichtigen Phase gebraucht werde, will ich parat sein – physisch und psychisch. Alles andere könnte ich mir selbst nicht verzeihen."