Zinedine Zidane kündigt Comeback an - Beerbt er Mourinho bei Manchester United?

Bodo Illgner: Der ehemalige deutsche Nationalkeeper verbrachte vor seinem Karriereende 2001 fünf Jahre in der spanischen Hauptstadt. Insbesondere in den letzten beiden Jahren spielte er allerdings kaum noch. In 115 Einsätzen, in denen Illgner das Tor hütete, kassierte er 141 Treffer. Mit Real feierte der Weltmeister von 1990 die größten Vereinserfolge seiner Karriere, unter anderem die Champions-League-Triumphe 1998 und 2000. Heute lebt er in Florida und trainiert hin und wieder junge Torwart-Talente. Außerdem steht er hin und wieder für Sky oder US-Sender als TV-Experte am Mikrofon. © getty/Ben Radford