Transferhammer? Zlatan Ibrahimovic steht vor Rückkehr zum AC Mailand

Gibt es das große Europa-Comeback von Zlatan Ibrahimovic? Der schwedische Megastar steht seit März 2018 in Diensten von Los Angeles Galaxy in der US-amerikanischen Major League Soccer - könnte aber noch in diesem Winter an die alte Wirkungsstätte zurückkehren. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport plant der AC Mailand eine spektakuläre Verpflichtung des mittlerweile 37-Jährigen. Ibrahimovic selbst soll nicht abgeneigt von einem Transfer zu Milan sein.