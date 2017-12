Nächster Krisenherd beim BVB? Julian Weigl provoziert Trainer Bosz 

Anzeige

Der letztjährige BVB-Leistungsträger Julian Weigl ist noch kein Faktor im Spiel von Borussia Dortmund. Nach langer Verletzungspause kam der 22-Jährige nur schwer in Tritt. Im Derby gegen den FC Schalke 04 kam der sonst so ballsichere Mittelfeldstratege nur auf mickrige 29 Ballkontakte. Gegen Bayer Leverkusen soll sich Trainer Peter Bosz nach Informationen der "SportBild" seinen Schützling in der Halbzeitpause zur Brust genommen haben. Demnach gefiel dem niederländischen Coach die Spielweise des Jungstars in Halbzeit eins in der Bay-Arena nicht.

Doch der Aufforderung seines Trainers, sich die Bälle doch bitte nicht ständig von der Abwehr abzuholen sondern sich weiter vorne ins Spiel mit einzubringen, kam der ehemaligen TSV 1860-Spieler auch im zweiten Abschnitt nicht nach, provozierte seine Auswechslung. Bosz reagierte, holte den laufstarken Profi bereits in der 65. Minute vom Feld. Weigl weigerte sich offenbar den Anweisungen des Trainer zu folgen!

Droht dem BVB jetzt eine weitere Baustelle?

Nach dem Absturz auf Platz sechs in der Liga und nur zwei Punkten aus den letzten fünf Bundesligaspielern steht der Trainer scharf in der Kritik. Sollte der BVB heute Abend im Spiel bei Real Madrid nicht punkten, gleichzeitig aber Nikosia gegen die Tottenham Hotspurs etwas Zählbares mitnehmen, würde die Borussia nicht einmal mehr in der Europa League überwintern. Es droht der Super-Gau!

Vergrault Bosz Weigl?

Nun also noch der Streit mit dem Shootingstar der letzten Saison, das kann der BVB in der aktuellen Lage gar nicht gebrauchen. Julian Weigl ist für den BVB unersetzlich, seine strategischen Fähigkeiten sind unbestritten, er kann ein Spiel lesen und es gestalten. Topklubs wie der FC Barcelona sollen am Jungstar interessiert sein, Weigl selbst bekannte sich in der letzten Saison klar zu Schwarz-Gelb - verlängerte seinen Vertrag ohne Ausstiegsklausel bis 2021. Doch da stand mit Thomas Tuchel auch ein anderer Coach an der Seitenlinie...

Borussia Dortmund: Das sind die möglichen Bosz-Nachfolger Peter Bosz steckt mit Borussia Dortmund in einer tiefen Krise. Kostet diese ihn den Job? © imago Mögliche Nachfolger für den Holländer gibt es zuhauf. Ein heißer Kandidat: Hannes Wolf, der Bosz mit dem VfB Stuttgart kürzlich eine schmerzhafte Niederlage zufügte. Wolf hat Dortmund-Kolorit: Der 36-Jährige trainierte von 2009 bis 2016 verschiedene Jugendmannschaften des BVB, zuletzt die U19. Im vergangenen Jahr führte er Stuttgart auf Anhieb zurück in die Bundesliga. © Getty Schon im Sommer ein Topkandidat: Feyenoord-Trainer Giovanni van Bronckhorst, der im Vorjahr vor Bosz die Meisterschaft in Holland holte. Der 41-jährige Ex-Profi sammelte vor allem als Spieler für Arsenal und den FC Barcelona weitreichende Erfahrungen, gewann Champions League, Premier League und die spanische Meisterschaft. Er führte Feyenoord zurück an Hollands Spitze. © Getty Er wäre die ganz große Lösung - und ist vielleicht gar nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn nach fast sechs Jahren Atlético Madrid scheint Diego Simeone bereit für eine neue Herausforderung. Dortmund gilt bereits seit längerer Zeit als möglicher neuer Verein des emotionalen Argentiniers, der Jürgen Klopp und Thomas Tuchel in Sachen Seitenlinien-Feuerwerk in nichts nachsteht. © Getty Überraschend ist, dass Laurent Blanc seit dem Ende seiner erfolgreichen Zeit als PSG-Trainer noch keinen neuen Job gefunden hat. Der Franzose wurde dabei in seiner Coaching-Karriere schon viermal französischer Meister und gewann über Jahre praktisch ALLES in Frankreich. Eigentlich beste Referenzen… © Getty Oder macht es doch ein Deutscher? Hoffenheims Wundertrainer Julian Nagelsmann hat es wohl eher auf den vakanten Job beim FC Bayern München abgesehen. Oder wechselt der 30-Jährige zu Schwarz-Gelb? © Getty Ein weiterer junger deutscher Trainer ist Markus Weinzierl, der nach einer unglücklichen Saison beim FC Schalke 04 sogar vereinslos ist. Problem des 42-Jährigen: Obwohl er mit Augsburg Erfolge feiern konnte, dürfte seine S04-Vergangenheit ihn in Dortmund nicht vermittelbar machen. Außerdem steht er auf Schalke formell noch unter Vertrag. © Getty Namhafter Kandidat: Luis Enrique trainierte zuletzt den FC Barcelona, wurde mit dem katalanischen Giganten Champions-League-Sieger, zweimal spanischer Meister und in seiner Trainerlaufbahn dreimal spanischer Pokalsieger. Zuvor coachte der 47-Jährige unter anderem den AS Rom und Celta de Vigo. © Getty Im Sommer galt Lucien Favre lange als wahrscheinlichster Nachfolger von Thomas Tuchel. Ob er diesmal auch auf der BVB-Liste steht? In Nizza steht der 60-Jährige noch bis 2019 unter Vertrag. © Getty Mit kleinen Mitteln zeigt Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt seit anderthalb Jahren, was für ein guter Trainer er ist. Der Lohn: Das Pokalfinale, das im Frühsommer allerdings knapp gegen den BVB verloren wurde. Der 46-Jährige wäre eine intelligente Lösung mit Weitblick. Zuzutrauen ist dem Berliner dieser nächste Schritt. © Getty Kürzlich flog Ronald Koeman beim FC Everton raus. Doch der Holländer hat schon gezeigt, dass er gute Arbeit leisten kann. Allerdings hat der einstige Weltklasseverteidiger als Chefcoach einen Ruf als Wandervogel weg. Die Durchschnittszeit, die er bei seinen Vereinen (unter anderem Southampton, Feyenoord, Alkmaar, Valencia, Eindhoven, Benfica, Ajax und Vitesse) verbrachte? Gerade einmal anderthalb Jahre. © Getty Wie wäre es eigentlich mit einem Kloppo-Comeback? So richtig glücklich kann er mit der sportlichen Situation beim FC Liverpool eigentlich nicht sein. Erst kürzlich erinnerte sich Jürgen Klopp im "Goal"-Interview wehmütig an seine Zeit bei den Schwarz-Gelben zurück: "Was ich an Dortmund vermisse? Alles!" Auch wenn die Tür für ihn nicht geschlossen ist, bleibt er dennoch vermutlich eher auf der Insel. Kloppos Vertrag endet erst 2022. © imago Genau wie Hannes Wolf wäre auch David Wagner eine Lösung, die in der BVB-Familie populär wäre. Der Trauzeuge des Dortmunder Altvorderen Jürgen Klopp trainierte von 2011 bis 2015 die zweite Mannschaft des BVB, war zuvor in der Hoffenheimer Jugend aktiv. Seit 2015 coacht er Huddersfield Town und führte die „Terriers“ sensationell in die Premier League. © Getty Auch er darf nicht fehlen: Mit den Bayern wurde Carlo Ancelotti deutscher Meister, das darf man bei aller Kritik am Italiener nicht vergessen. Der 58-Jährige gehört immer noch zu den besten und erfolgreichsten Trainern der Welt – und würde Dortmund zweifellos gut zu Gesicht stehen. Die Bilanz bei Juventus, Milan, Real Madrid, Chelsea, PSG und den Bayern? Carlo gewann drei Champions-League-Titel, die Premier League, den FA-Cup, das Community Shield, den spanischen Pokal, die Bundesliga, die Serie A, die Coppa Italia, die Ligue 1, dreimal den Uefa Supercup und wurde obendrein zweimal Fifa-Klubweltmeister. Molto bene. © Getty Für Paulo Sousa wäre der Rheinlanddamm zumindest kein Neuland. Mitte der 90er trug der Portugiese kurzzeitig das schwarz-gelbe Trikot. Als Trainer bekam er bereits ziemlich viel herum - Premier League, Ungarn, Israel, Schweit und Italien. Aktuell trainiert Sousa den China-Klub TJ Quanjian. Der 47-Jährige wurde bereits in der Vergangenheit mit dem BVB in Verbindung gebracht. Es erscheint unwahrscheinlich, dass die sportlich unbedeutende Super League sein Ansehen gestärkt haben. © imago Oder wird es doch eine Lösung, wie sie der FC Bayern gerade mit Jupp Heynckes getroffen hat? Übergangsweise könnte Grandseigneur Ottmar Hitzfeld übernehmen, der Dortmund zu Meistertiteln und dem bislang letzten Champions-League-Triumph führte. Allerdings hat der 68-Jährige seine aktive Karriere beendet und bereits verlauten lassen, nicht zur Verfügung zu stehen. © Getty

