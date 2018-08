Zoff um Mess-Desaster im Weitsprung-Finale - Bundestrainer: "Das ist unsäglich"

Nach den Problemen im EM-Finale der Weitspringer hat sich Sprung-Bundestrainer Uwe Florczak für eine Änderung des Mess-Systems ausgesprochen. „Das ist unsäglich für uns, für die Athleten, die Trainer und auch die Zuschauer“, sagte Florczak am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur: „Man fühlt sich nicht mehr sicher. Es ist ja nicht nur in Berlin passiert, sondern auch schon vorher in Zürich oder London.“